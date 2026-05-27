Fitch prognozează că economia Moldovei va crește în medie cu 3% în anii 2026-2027.

Despre acest lucru se menționează într-un comentariu publicat marți, după ce Chișinăul a convenit un program de cooperare nefinanciară cu FMI, informează logos-press.md.

„Prețurile ridicate la resursele energetice din cauza conflictului din Orientul Mijlociu vor testa reziliența Moldovei, sporind presiunea inflaționistă și agravând deficitul structural ridicat al contului curent. Măsurile de răspuns ale autorităților, accesibilitatea finanțării externe și rezervele internaționale mai puternice ajută țara atât să mențină stabilitatea macroeconomică, cât și să facă față presiunii destabilizatoare asupra balanței de plăți”, se arată în publicație.

„În 2025, o criză energetică serioasă, cauzată de întreruperile în aprovizionarea din Transnistria, a condus la o contracție economică de 1,1% în termeni anuali în primul trimestru al anului 2025 (deși creșterea anuală a fost de 2,3%). În prezent, Fitch se așteaptă ca creșterea să fie în medie de 3% în anii 2026-2027”, se menționează în comunicat.

Agenția a remarcat stabilitatea leului moldovenesc față de euro de la începutul acțiunilor militare din Iran, ținând cont de o presiune redusă asupra pieței valutare interne. La 15 mai, rezervele internaționale au atins 5,2 miliarde de euro (6,1 miliarde de dolari), echivalentul a 5,1 luni de plăți externe curente.

La începutul lunii martie, Fitch Ratings a confirmat ratingul pe termen lung IDR (Issuer Default Rating) în valută al Moldovei la B+, cu perspectivă stabilă.

La 20 mai, FMI a înrăutățit din nou previziunile privind principalii indicatori macroeconomici pentru Moldova, în contextul ajungerii la acorduri privind lansarea unui instrument nefinanciar de coordonare a politicilor (PCI) pe 3 ani, solicitat de Chișinău.

Potrivit estimărilor fondului, ritmul de creștere al PIB-ului Moldovei în acest an va încetini până la 1,5% de la 2,4% în 2025.

În raportul din aprilie privind perspectivele economiei mondiale (World Economic Outlook, WEO), FMI a revizuit în scădere prognoza de creștere a PIB-ului Moldovei pentru acest an la 1,9% de la 2,3%.