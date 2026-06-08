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bani.md logobani
8 Iunie 2026, 11:29
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Fiscul obligă mai mulți agenți economici să accepte plăți cu cardul până la 1 iulie

Agenții economici care au înregistrat venituri de peste 500 de mii de lei într-o subdiviziune comercială vor fi obligați să accepte plăți fără numerar până la data de 1 iulie 2026. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat.

Fiscul obligă mai mulți agenți economici să accepte plăți cu cardul până la 1 iulie.
Fiscul obligă mai mulți agenți economici să accepte plăți cu cardul până la 1 iulie.

Obligația se referă la subdiviziunile fizice care, în anul calendaristic precedent, au obținut venituri din comerț cu ridicata, comerț cu amănuntul sau prestarea serviciilor prin intermediul echipamentelor de casă și control. În aceste locații, comercianții vor trebui să ofere clienților posibilitatea de a achita cu cardul sau prin alte metode de plată fără numerar, prin intermediul prestatorilor licențiați de Banca Națională a Moldovei, informează bani.md.

Prevederile nu se aplică subdiviziunilor unde plățile sunt efectuate exclusiv fără numerar, celor amplasate în sate și comune, cu excepția localităților care fac parte din municipii și orașe, dar nici asociațiilor de economii și împrumut sau organizațiilor de creditare nebancară.

Potrivit autorităților fiscale, nerespectarea acestor obligații poate fi sancționată cu amenzi între 4 000 și 6 000 de lei pentru fiecare încălcare constatată. Controlul și aplicarea sancțiunilor vor fi efectuate de inspectorii fiscali.

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bani.md logobani
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