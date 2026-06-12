Fiscul a amendat sute de proprietari și a recalculat taxe ascunse.

În plus, celor care au încălcat legea li s-au calculat penalități de 18,3 mii lei pentru întârziere și li s-au aplicat amenzi în valoare totală de 26,4 mii lei, transmite rupor.md

Serviciul Fiscal de Stat anunță că, în paralel, inspectorii fiscali au desfășurat activități de informare. Ca rezultat, au fost identificați încă 387 de persoane care închiriau locuințe, dar nu declarau acest lucru.

În primele cinci luni ale acestui an, în țară au fost înregistrate oficial 15.788 de contracte de închiriere. Acest număr este cu 34% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În consecință, au crescut și veniturile bugetare: încasările din impozitul pe venit din chirii au crescut cu 27,9% și au ajuns la 47,5 milioane lei.

Serviciul Fiscal reamintește că cetățenii (nu antreprenorii) care închiriază locuințe sau spații comerciale sunt obligați să plătească un impozit de 7% din valoarea lunară indicată în contract. Această regulă se aplică și celor care închiriază prin platforme precum Booking sau Airbnb.

Contractul de închiriere trebuie înregistrat la fisc în termen de 7 zile de la semnare. Impozitul se plătește lunar, până în data de 25.