Finanțarea proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic, redusă cu 3,5 milioane de euro.

Cabinetul de miniștri propune ajustarea proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic.

În cadrul restructurării acestuia, se propune renunțarea la unele componente, pentru care anterior erau prevăzute finanțări de 3,5 milioane de euro.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea amendamentului, semnat la 7 septembrie 2026, la acordurilor de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, scrie logos-pres.md.

Potrivit ministrului, amendamentul are scopul de a aduce mecanismul de implementare și finanțare a proiectului în concordanță cu măsurile care urmează să fie realizate. În special, se propune anularea unei părți a finanțării în valoare de 3,5 milioane de euro, prevăzută pentru componentele care nu vor fi implementate, inclusiv pentru sistemele informaționale de monitorizare și gestionare a sistemului electroenergetic și a funcționării pieței energiei electrice.

Totodată, finanțarea și eforturile de implementare a proiectului vor fi concentrate pe componentele sale-cheie, inclusiv finalizarea și punerea în funcțiune a liniei electrice de 400 kV Vulcănești–Chișinău, precum și a stațiilor electrice Chișinău și Vulcănești.

Costul total al proiectului este de 61 de milioane de euro, dintre care peste 42,77 milioane de euro au fost deja valorificate.

„Aprobarea amendamentului va permite adaptarea finanțării la stadiul actual al proiectului și concentrarea resurselor asupra infrastructurii electroenergetice prioritare, contribuind la creșterea fiabilității și securității alimentării cu energie electrică”, a declarat Dorin Junghietu.

Amintim că valoarea totală a proiectului este de circa 138 de milioane de euro, iar perioada de implementare este 2020–2027. În cadrul proiectului este prevăzută construcția LEA Vulcănești–Chișinău, cu o lungime de circa 158 km, și a LEA Bălți–Suceava, de 138 km, ambele la tensiunea de 400 kV. De asemenea, este prevăzută modernizarea stațiilor Chișinău (330 kV), Vulcănești (400 kV) și Bălți (330 kV).