Fermierii se așteaptă la o recoltă bună de grâu și se plâng de prețurile mici

În Moldova a început recoltarea grâului. Fermierii speră ca recolta din acest an să fie cel puțin la fel de bună ca cea de anul trecut.

Potrivit prognozelor Ministerului Agriculturii, de pe 340 de mii de hectare se vor recolta aproximativ 1 milion 600 de mii de tone de cereale. Totuși, o recoltă bună nu garantează profit: agricultorii se tem că prețurile scăzute de achiziție le-ar putea aduce pierderi, transmite radiomoldova.md.

Sergiu Spinei cultivă grâu pe 270 de hectare în raionul Anenii Noi. Potrivit lui, vremea a fost favorabilă, iar el speră să recolteze aproximativ cinci tone pe hectar - cam la fel ca anul trecut. Totuși, fermierul este îngrijorat de prețul la care va putea vinde cerealele.

„Cea mai mare problemă este că nu ni se oferă un preț corect. Dacă grâul ar costa măcar 3 lei 50 de bani, am putea obține o rentabilitate de 10%. Chiar și cu o productivitate de peste cinci tone pe hectar, nu ieșim pe plus. Acum prețul este de 2 lei 80 de bani pe kilogram, TVA inclus. Dacă scădem TVA-ul, rămân 2 lei 55 de bani. La o astfel de productivitate, asta înseamnă 12.500 de lei venit, iar cheltuielile mele sunt de 17.000 de lei pe hectar. Deci rămân pe minus”, spune fermierul.

În ciuda dificultăților financiare, fermierul a investit în tehnică modernă. Imediat după recoltarea grâului, câmpul este lucrat de un tractor de generație nouă.

„Este un tractor puternic - 270 de cai putere. Sunt un susținător al tehnologiilor moderne. Are trei tablete, GPS, tot sistemul funcționează prin satelit. Mecanizatorul doar setează traseul și întoarce mașina la capăt, iar tractorul merge singur mai departe. Practic, omul aproape că nu mai are nimic de făcut”, spune Sergiu Spinei.

Anul acesta, în Moldova au fost semănate aproape 340 de mii de hectare cu grâu. Ministerul Agriculturii estimează că în total se vor recolta 1 milion 580 de mii de tone de cereale.

„Toamna a plouat mai puțin decât de obicei. Dar apoi ploile au creat condiții favorabile pentru creșterea culturilor. De aceea, anul acesta ne așteptăm la o recoltă bună. Aceasta va asigura în totalitate necesarul intern de grâu al țării, care este de 350-380 de mii de tone”, a declarat secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Vasile Șarban.

Anul trecut, în Moldova s-au recoltat aproximativ 1 milion 590 de mii de tone de grâu - cu o treime mai mult decât în anul precedent.