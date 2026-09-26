Fermierii din Fălești vor ieși la protest cu tehnică agricolă
Fermierii din raionul Fălești vor organiza luni un protest cu tehnică agricolă.
Agricultorii cer menținerea cotei reduse de TVA și prelungirea restricțiilor la importul de cereale și floarea-soarelui, transmite protv.md.
Asociația «Forța Fermierilor» a anunțat acțiunea. Potrivit acesteia, la protest vor participa reprezentanți ai diferitelor organizații agricole, care au viziuni politice diferite.
Agricultorii cer menținerea cotei de TVA de 8% pentru cereale și culturile oleaginoase.
De asemenea, fermierii insistă asupra prelungirii licențierii importurilor de cereale și de floarea-soarelui cel puțin până la 31 decembrie 2026.
O altă revendicare vizează restituirea accizei pentru motorina achiziționată de producătorii agricoli în perioada 1 iunie - 1 decembrie 2026.
Fermierii afirmă că majorarea prețurilor la resursele de producție, sprijinul insuficient din partea statului, în opinia lor, și planurile autorităților de a majora TVA pot duce la reducerea semnificativă a suprafețelor însămânțate cu cereale.
Cu o zi înainte, câțiva fermieri din raionul Basarabeasca au scos, de asemenea, tehnică agricolă pe drumuri.
Agricultorii au cerut autorităților să adopte măsuri de sprijin pentru sectorul agricol.
Ministerul Agriculturii a comunicat pentru PRO TV că revendicările fermierilor vor fi examinate. Instituția a declarat, de asemenea, că negocierile cu reprezentanții sectorului agrar, începute anterior, vor continua.