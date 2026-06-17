Fermierii cer dialog și amenință că vor ieși în stradă cu tractoare și utilaje.

Asociația Forța Fermierilor anunță că agricultorii sunt pregătiți să revină la proteste, nemulțumiți de lipsa unui dialog cu autoritățile și de intenția Guvernului de a majora TVA pentru producția agricolă la 20%.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului organizației, desfășurată pe 16 iunie, unde a fost analizat modul în care au fost tratate revendicările fermierilor și propunerile venite din teritoriu, transmite bani.md.

Potrivit reprezentanților asociației, deși Ministerul Agriculturii ar fi promis discuții până la mijlocul lunii iunie, acestea nu au avut loc. În același timp, agricultorii critică proiectul politicii bugetar-fiscale, care prevede majorarea cotei TVA pentru producția agricolă de la 8% la 20%, începând cu 1 octombrie 2026.

Asociația amintește că pe 12 iunie agricultori din mai multe raioane au ieșit la protest cu tehnica agricolă, însă acțiunea nu a fost urmată de o reacție din partea autorităților: „Ca reacția la tragere de timp și aroganță din partea autorităților, fermierii din unele raioane, indiferent de viziuni politice și apartenență la asociațiile de profil, au ieșit pe data de 12 iunie la protest cu tehnica agricolă . Din păcate, nici aceste acțiuni nu au trezit reacția guvernării.”

În urma ședinței, Consiliul Forța Fermierilor a decis să solicite repetat o întâlnire de lucru cu miniștrii Agriculturii și Finanțelor pentru a discuta revendicările organizației. Totodată, în următoarele șapte zile, membrii Consiliului intenționează să organizeze întâlniri în teritoriu cu deputați ai partidului de guvernare pentru a aborda subiectul TVA în agricultură.

Fermierii avertizează că, în lipsa unor progrese concrete, pe 24 iunie ar putea fi organizat un protest regional de amploare, la care agricultorii să participe cu tractoare și alte utilaje agricole.