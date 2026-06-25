Fermierii au decis să suspende protestele.

Fermierii din Moldova au decis să suspende protestele și să retragă tehnica agricolă de pe drumuri după negocieri purtate la Parlament.

Deputatul Partidului „Partidul Nostru” și președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, Serghei Ivanov, a anunțat că decizia de a suspenda protestele a fost luată după o întâlnire în Parlament cu președintele Legislativului, Igor Grosu, transmite radiomoldova.md.

Potrivit acestuia, reprezentanții fermierilor au primit semnalul că propunerea de majorare a TVA ar putea fi revizuită.

„În urma întâlnirii cu domnul Grosu, la nivel de Parlament, am primit un mesaj din partea reprezentanților fermierilor că există disponibilitatea de a se lua în considerare ca această politică bugetar-fiscală să nu fie votată cu TVA de 20%. Este un fapt îmbucurător”, a declarat Serghei Ivanov.

Deputatul a precizat că agricultorii au ales să nu mai creeze impedimente pentru populație și să revină la muncile din câmp, însă a avertizat că protestele pot fi reluate dacă guvernarea nu își respectă angajamentele asumate.