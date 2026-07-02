Fără autobuz spre centrul raional: 135 de localități din Moldova așteaptă o decizie.

În Moldova, 135 de localități rămân fără rute de autobuz către centrele administrative.

Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a declarat în emisiunea Rezoomat că problema va fi rezolvată după reforma administrativ-teritorială, când Parlamentul va stabili câte primării și comune vor rămâne în țară, transmite rupor.md.

Potrivit lui Bolea, ministerul este la curent cu satele unde nu există transport public. În prezent, instituția analizează situația, însă schema finală a rutelor va depinde de noua hartă administrativă.

După reformă, autoritățile locale de nivelul întâi vor trebui să conecteze toate satele cu centrul comunei și cu cel mai apropiat oraș. Acolo locuitorii vor putea beneficia de servicii de bază, inclusiv medicale, precum și să ajungă pentru cumpărături.

Totodată, satele mici nu vor avea curse zilnice garantate. Bolea a menționat că localitățile cu 400 sau 500 de locuitori nu pot asigura zilnic un număr suficient de pasageri pentru ca ruta să fie profitabilă. Pentru astfel de sate ar putea fi prevăzut transport la cerere, după consultări cu locuitorii.

„Un sat mic cu 500 sau 400 de locuitori nu poate asigura zilnic un număr mare de pasageri pentru ca o cursă să fie profitabilă. Dar trebuie să aibă neapărat, cel puțin o dată la două săptămâni și la cerere, după discuții cu locuitorii, legătura cu centrul comunei și cel mai apropiat centru administrativ”, a spus Bolea.

Ministrul a recunoscut că sistemul actual de rute este construit pe o logică comercială. Transportatorii merg acolo unde există profit, de aceea unele sate rămân fără transport.

„Transportul de pasageri are o semnificație socială. Nu este o afacere în sens strict. Când activitatea este strict comercială, toți se orientează spre profit. De aceea avem 135 de localități fără rute”, a declarat Bolea.

Potrivit ministrului, rutele din interiorul viitoarelor comune trebuie să fie create de autoritățile locale. Bolea consideră că acestea cunosc mai bine situația din sate și aud direct problemele locuitorilor. Pentru lansarea acestor curse, autoritățile vor folosi mecanismul de subvenționare. Bolea a dat exemplul Ungheniului, unde bugetul local acoperă o parte din costul biletului, și Chișinăului, unde transportul public este de asemenea subvenționat.

După analiza la fața locului, potrivit ministrului, autoritățile trebuie să stabilească câți bani vor fi necesari pentru ca transportul public social să acopere toate localitățile din țară.