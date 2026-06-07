FAOAM a cheltuit mai mult decât a colectat: Costuri pentru serviciile instituțiilor medicale.

Veniturile au crescut cu 6,7% comparativ cu anul trecut, în principal datorită contribuțiilor din salariile cetățenilor, transmite rupor.md.

Potrivit datelor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), suma totală acumulată în perioada ianuarie-mai 2026 a depășit 5,7 miliarde lei. Aceasta este cu 358 milioane lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025.

Sursa principală de alimentare a bugetului asigurărilor medicale obligatorii rămâne contribuția procentuală reținută din salariile cetățenilor angajați:

Contribuțiile procentuale: au depășit 4 miliarde lei (creștere cu 353 milioane lei față de 2025).

Contribuțiile fixe: au constituit aproximativ 425 milioane lei (creștere cu 103 milioane lei).

Alte venituri (inclusiv de la rezidenții parcurilor IT): au fost în jur de 146 milioane lei (creștere cu 23 milioane lei).

În ciuda creșterii veniturilor, cheltuielile fondurilor medicale în perioada raportată au fost semnificativ mai mari decât veniturile, ajungând la peste 7,6 miliarde de lei.

O mare parte din aceste fonduri a fost direcționată către plata serviciilor instituțiilor medicale și farmaceutice care au încheiat contracte cu CNAM. În special, cheltuielile de stat pentru servicii medicale, precum și pentru medicamente și dispozitive medicale compensate, au crescut cu aproximativ 750 milioane lei comparativ cu primele cinci luni ale anului trecut.