Exportul serviciilor IT din Moldova nu mai crește în același ritm ca înainte.

În trimestrul I al anului 2026, exportul de servicii din Moldova a atins 689,1 milioane de euro, înregistrând o creștere de 17,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită creșterii exportului de servicii de transport.

Acest lucru este confirmat de datele Băncii Naționale a Moldovei, informează Mold-Street.

Potrivit BNM, exporturile de servicii de transport au sporit în primul trimestru al anului 2026 cu 34,5 la sută – până la 136,2 milioane de euro (19,8 la sută din totalul exportului), datorită creșterii înregistrate la transportul aerian cu 57,4 la sută – până la 60,5 milioane de euro și la transportul rutier – cu 19,6 la sută, până la 62,9 milioane de euro.

Acestea au fost urmate de exportul serviciilor de călătorii, care s-a majorat cu 19,2 la sută – până la 189,5 milioane de euro (27,5 la sută din totalul exportului), dintre care 90,0 la sută au fost călătorii personale și 10 la sută – călătorii de afaceri.

În acelaşi timp, exportul serviciilor de informatică şi-a redus semnificativ ritmul de creştere, înregistrând în trimestrul I al anului 2026 un excedent al balanței serviciilor de informatică de 157,7 milioane de euro, majorându-se cu 4,9 la sută f.a.p.

Creșterea a fost asigurată în principal de majorarea cu 7,9% a exportului altor servicii informatice, în special servicii de instalare și întreținere tehnică, care au constituit 72,5% din volumul total al exportului de servicii IT.

Potrivit BNM, importul de servicii în primul trimestru al anului 2026 a totalizat 417,3 milioane de euro și a sporit cu 6,6 la sută pe seama majorării înregistrate la serviciile de călătorii – cu 12,5 la sută (38,8 la sută din totalul importului), dintre care călătoriile personale au constituit 82,9 la sută – în creștere cu 13,0 la sută f.a.p., iar cele de afaceri – 17,1 la sută, fiind în creștere cu 9,9 la sută.

Totodată, serviciile de transport (33,4 la sută din totalul importului) s-au diminuat cu 1,5 la sută – până la 139,2 milioane de euro, dintre care serviciile transportului rutier au constituit 43,0 la sută (59,9 milioane euro), ale transportului aerian – 28,7 la sută (40,0 mil. EUR), iar ale transportului maritim – 21,1 la sută (29,4 milioane de euro).

În consecinţă, în trimestrul I al anului 2026 excedentul balanței serviciilor a totalizat 271,8 milioane euro – în creștere cu 38,2 la sută f.a.p., pe seama majorării exportului (+101,1 milioane de euro) superioare creșterii importului (+26,0 milioane de euro).

Evoluția pozitivă a balanței serviciilor a fost determinată, în principal, de micșorarea deficitului înregistrat la serviciile de transport – cu 37,1 milioane de euro, de majorarea excedentului serviciilor pentru călătorii – cu 12,6 milioane de euro, precum și a celui înregistrat la serviciile de informatică – cu 7,4 milioane de euro.

Concomitent, scăderea excedentului balanței serviciilor de construcții (-4,8 milioane de euro) și al serviciilor profesionale și de consultanță managerială (-3,8 milioane de euro) au influențat negativ balanța serviciilor, mai notează BNM.