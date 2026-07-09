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mold-street.com logomold-street
9 Iulie 2026, 10:34
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Exportul serviciilor IT din Moldova nu mai crește în același ritm ca înainte

În trimestrul I al anului 2026, exportul de servicii din Moldova a atins 689,1 milioane de euro, înregistrând o creștere de 17,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită creșterii exportului de servicii de transport.

Exportul serviciilor IT din Moldova nu mai crește în același ritm ca înainte.
Exportul serviciilor IT din Moldova nu mai crește în același ritm ca înainte.

Acest lucru este confirmat de datele Băncii Naționale a Moldovei, informează Mold-Street.

Potrivit BNM, exporturile de servicii de transport au sporit în primul trimestru al anului 2026 cu 34,5 la sută – până la 136,2 milioane de euro (19,8 la sută din totalul exportului), datorită creșterii înregistrate la transportul aerian cu 57,4 la sută – până la 60,5 milioane de euro și la transportul rutier – cu 19,6 la sută, până la 62,9 milioane de euro.

Acestea au fost urmate de exportul serviciilor de călătorii, care s-a majorat cu 19,2 la sută – până la 189,5 milioane de euro (27,5 la sută din totalul exportului), dintre care 90,0 la sută au fost călătorii personale și 10 la sută – călătorii de afaceri.

În acelaşi timp, exportul serviciilor de informatică şi-a redus semnificativ ritmul de creştere, înregistrând în trimestrul I al anului 2026 un excedent al balanței serviciilor de informatică de 157,7 milioane de euro, majorându-se cu 4,9 la sută f.a.p.

Creșterea a fost asigurată în principal de majorarea cu 7,9% a exportului altor servicii informatice, în special servicii de instalare și întreținere tehnică, care au constituit 72,5% din volumul total al exportului de servicii IT.

Potrivit BNM, importul de servicii în primul trimestru al anului 2026 a totalizat 417,3 milioane de euro și a sporit cu 6,6 la sută pe seama majorării înregistrate la serviciile de călătorii – cu 12,5 la sută (38,8 la sută din totalul importului), dintre care călătoriile personale au constituit 82,9 la sută – în creștere cu 13,0 la sută f.a.p., iar cele de afaceri – 17,1 la sută, fiind în creștere cu 9,9 la sută.

Totodată, serviciile de transport (33,4 la sută din totalul importului) s-au diminuat cu 1,5 la sută – până la 139,2 milioane de euro, dintre care serviciile transportului rutier au constituit 43,0 la sută (59,9 milioane euro), ale transportului aerian – 28,7 la sută (40,0 mil. EUR), iar ale transportului maritim – 21,1 la sută (29,4 milioane de euro).

În consecinţă, în trimestrul I al anului 2026 excedentul balanței serviciilor a totalizat 271,8 milioane euro – în creștere cu 38,2 la sută f.a.p., pe seama majorării exportului (+101,1 milioane de euro) superioare creșterii importului (+26,0 milioane de euro).

Evoluția pozitivă a balanței serviciilor a fost determinată, în principal, de micșorarea deficitului înregistrat la serviciile de transport – cu 37,1 milioane de euro, de majorarea excedentului serviciilor pentru călătorii – cu 12,6 milioane de euro, precum și a celui înregistrat la serviciile de informatică – cu 7,4 milioane de euro.

Concomitent, scăderea excedentului balanței serviciilor de construcții (-4,8 milioane de euro) și al serviciilor profesionale și de consultanță managerială (-3,8 milioane de euro) au influențat negativ balanța serviciilor, mai notează BNM.

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