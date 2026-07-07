Exportul de mere din Moldova în luna iunie: Cantități mari, prețuri ridicate, dar fără a atinge un record.

Puțin peste 7.000 de tone de mere din recolta anului 2025 (în valoare totală de 6,4 milioane de dolari, 0,9 dolari/kg) a exportat Moldova în iunie 2026.

Acesta este un volum foarte semnificativ de livrări externe pentru o lună care, în mod tradițional, încheie sezonul de marketing.

Potrivit Asociației Moldova Fruct, pe baza datelor Ministerului Agriculturii, luna trecută în Rusia au fost exportate aproape 5.000 de tone de mere moldovenești (4,71 milioane de dolari, 0,95 dolari/kg), în România – peste 1.850 de tone (1,38 milioane de dolari, 0,75 dolari/kg), în Arabia Saudită – aproape 202 tone (0,23 milioane de dolari, 1,14 dolari/kg). În plus, în Polonia, Belarus și Islanda au fost trimise câteva zeci de tone de mere din Moldova, transmite logos-pres.md.

În iunie 2025, Moldova a exportat doar aproximativ 1.700 de tone de mere (1,19 milioane de dolari, 0,69 dolari/kg) în trei țări – Rusia, România, Ucraina. În acest deceniu, volumele maxime de mere exportate în iunie au fost în 2022 (aproximativ 21.000 de tone) și în 2021 (puțin peste 15.000 de tone).

Potrivit operatorilor pieței fructelor din Moldova, volumul relativ mare al livrărilor externe de mere în iunie anul curent se explică prin existența unor stocuri semnificative de marfă de calitate bună la comercianții locali.

Totodată, pe piețele externe există încă cerere pentru acest produs. Probabil, vânzările – atât pe piața externă, cât și pe cea internă – vor continua până la sfârșitul verii. O situație similară se observă și în Uniunea Europeană.

Unii producători mari de mere (Italia, Polonia și alții) aveau în iunie stocuri mai mari decât anul trecut în aceeași perioadă. În același timp, structurile analitice specializate au remarcat un ritm ridicat de reducere a acestor stocuri pe măsură ce se apropie sfârșitul sezonului de comercializare.