Exportul de gaze din România către Moldova a crescut brusc cu 30%.

Exportul direct de gaze din România către Republica Moldova a crescut în ultima săptămână cu aproximativ o treime, de la 2–2,1 milioane de metri cubi la 3 milioane de metri cubi pe zi.

Creșterea livrărilor este legată de căldura anormală. Moldova utilizează gaz natural pentru producerea energiei electrice, care, la rândul său, asigură funcționarea aparatelor de aer condiționat ce răcesc locuințele și clădirile în care lucrează oamenii, informează economedia.ro.

Moldova depinde în totalitate de livrările de gaz din România de când a renunțat la contractul pe termen lung cu „Gazprom”. În plus, rețeaua de transport a gazelor din țara vecină este controlată de compania românească Transgaz, iar România oferă și capacități de stocare a gazului moldovenesc în perspectiva sezonului rece.

Cât despre fluxurile de gaze prin România, producția internă de gaz a țării rămâne redusă de câteva luni. Pentru a compensa deficitul producției interne de 2–3 milioane de metri cubi și în același timp pentru a menține un ritm acceptabil de injectare a gazului în depozite până iarna, România continuă să importe volume semnificative de combustibil, peste 10 milioane de metri cubi pe zi, ceea ce reprezintă un nivel ridicat pentru perioada de vară.

Importul se realizează prin Bulgaria, pe două puncte, Negru Vodă și Giurgiu, volumul total al livrărilor depășind 10 milioane de metri cubi pe zi.

Tranzitul gazelor către Ungaria se desfășoară aproape la capacitatea maximă admisă, 5,7 milioane de metri cubi pe zi, la o capacitate maximă a conductei Arad – Szeged de 7,1 milioane de metri cubi.

Depozitele de gaze din România sunt umplute în proporție de 49%. Din acest punct de vedere, țara ocupă locul șase în Europa (sau practic locul patru, dacă nu se iau în calcul Spania și Portugalia, unde, din cauza climei blânde, depozitele de gaze rămân aproape pline tot anul).

Consumul de gaze în România rămâne acum scăzut, puțin peste 20 de milioane de metri cubi pe zi. Centralele termo-electrice pe gaz produc un volum relativ mic de energie electrică, circa 700 MW, populația consumă de asemenea puțin gaz, iar cererea industrială rămâne slabă, deoarece uzina de îngrășăminte Azomureș nu și-a reluat încă activitatea.