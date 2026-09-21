Experții avertizează asupra unei posibile scumpiri a gazelor cu 6–7 lei.

Expertul în energetică Sergiu Tofilat susține că prețul ar putea crește, dacă cotațiile europene se vor menține la nivelul actual.

Potrivit acestuia, prețul de achiziție al gazelor pentru Moldova depinde direct de cotațiile bursiere. Dacă la ultima revizuire a tarifului a fost luat în calcul un preț de circa 56 de euro pentru MWh, acum acesta a ajuns la aproximativ 82 de euro, relatează Radio Moldova.

„Dacă tariful ar fi calculat astăzi, acesta ar însemna încă aproximativ 6–7 lei în plus”, a explicat Tofilat.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu confirmă deocamdată posibilitatea unei astfel de majorări. Președintele Consiliului de administrație al ANRE, Constantin Borosan, a declarat că tariful este calculat în baza datelor factuale, iar realizarea unei prognoze privind o creștere de 6–7 lei este prematură.

Totodată, el a confirmat că prețurile internaționale la gaze depășesc deja nivelul inclus în tariful actual. Dacă această situație se va menține, furnizorul va fi obligat să solicite revizuirea tarifului, iar ANRE poate iniția procedura și din proprie inițiativă.

Autoritățile pregătesc, de asemenea, măsuri pentru atenuarea consecințelor unei eventuale scumpiri pentru populație. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mîța, planul de pregătire pentru sezonul rece prevede un mecanism de compensații pentru facturile la gaze. Totuși, cercul beneficiarilor de ajutor va fi mai restrâns decât în anii precedenți: sprijinul este destinat în primul rând familiilor cele mai nevoiașe.

O altă modificare va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 — tariful la gaze va fi revizuit trimestrial, în locul tarifului anual actual. Acest lucru va permite luarea mai rapidă în considerare a schimbărilor de pe piața internațională.

Începând cu 1 septembrie, consumatorii plătesc 20,30 lei pentru un metru cub de gaze. Ultima dată, tariful a fost majorat în august — cu aproape 6 lei.