Experți: Locuințele din Republica Moldova nu se vor ieftini în următorii ani.

Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, pe fondul scăderii numărului de locuințe date în exploatare și al încetinirii proiectelor rezidențiale.

Cetățenii care optează pentru apartamente aflate în construcție, atrași de costurile mai mici, sunt atenționați să cerceteze cu atenție piața și să fie conștienți de riscurile pe care și le asumă, informează Radio Moldova.

Despre situația actuală a sectorului și măsurile de precauție pe care trebuie să le ia cumpărătorii a vorbit experta imobiliară Victoria Dercaci în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1.

Unul dintre factorii care au influențat regresul pieței este introducerea unor reguli mai stricte privind justificarea provenienței banilor utilizați în tranzacțiile imobiliare. Chiar dacă interesul pentru achiziția de locuințe rămâne ridicat, mulți cumpărători întâmpină dificultăți în justificarea sursei investițiilor.

„Prima întrebare este cum pot demonstra proveniența banilor. Este vital acest lucru atât la notar, cât și la bancă atunci când vrei să depui banii pentru transferul ulterior pe contul companiei de construcție”, a subliniat experta.

Un alt element care afectează piața este majorarea continuă a costurilor. Dezvoltatorii invocă scumpirea materialelor de construcție și a lucrărilor de finalizare a proiectelor, în timp ce cumpărătorii așteaptă o eventuală reducere a prețurilor. Totuși, Victoria Dercaci consideră că o ieftinire a locuințelor nu este un scenariu realist pe termen scurt sau mediu.

„Cu certitudine, nu se va întâmpla în următorii ani”, a estimat experta.

Victoria Dercaci menționează că există o diferență între încetinirea lucrărilor și blocarea completă a unui proiect rezidențial. În multe cazuri, problemele apar din cauza dificultăților financiare ale dezvoltatorilor.

„Stagnarea unui proiect imobiliar presupune, în primul rând, capacitatea financiară a dezvoltatorului, ceea ce este un semnal de alarmă pentru toți oamenii care sunt în căutare de apartamente”, a remarcat aceasta.

Pentru a reduce riscurile, cumpărătorii sunt sfătuiți să analizeze atent istoricul companiei de construcții înainte de semnarea contractului.

„Recomand oamenilor să verifice câte obiecte și proiecte au fost date în exploatare. Acesta este un lucru esențial atunci când identificați dezvoltatorul”, a subliniat experta.

Un alt aspect important este însuși contractul de vânzare-cumpărare, care trebuie studiat minuțios înainte de semnare. Cu regret, mulți cumpărători încep să analizeze clauzele contractuale abia după apariția întârzierilor sau a altor probleme.

Victoria Dercaci recomandă verificarea atentă a tuturor aspectelor, inclusiv suprafața apartamentului, numărul cadastral, situația terenului pe care este construit imobilul, termenul de dare în exploatare și clauzele privind penalitățile.

O atenție sporită trebuie acordată clauzelor privind executarea silită și altor prevederi juridice care pot produce efecte importante pe parcursul derulării contractului.

Potrivit Victoriei Dercaci, cumpărătorii trebuie să cunoască motivele întârzierilor, fie că este vorba despre probleme juridice, proceduri de gazificare, amenajarea teritoriului sau alte formalități administrative. Totodată, ea recomandă ca toate solicitările și răspunsurile dintre clienți și dezvoltatori să fie formulate în scris.

Beneficiarii pot solicita rezilierea contractului, însă trebuie să analizeze atent consecințele unei asemenea decizii. În multe cazuri, dezvoltatorii prevăd în contract reținerea unei părți din tranșa achitată inițial.

Din acest motiv, înainte de a renunța la contract, cumpărătorii ar trebui să analizeze inclusiv posibilitatea revânzării drepturilor asupra apartamentului pentru a evita pierderea unei părți din investiție. Referindu-se la despăgubirile acordate pentru întârzieri, Victoria Dercaci spune că astfel de situații sunt rare.

„Cunosc câteva cazuri. În toată perioada în care activez în segmentul imobiliar, cred că au fost doar trei”, a afirmat aceasta.

Potrivit expertei, respectarea termenelor asumate și comunicarea transparentă cu beneficiarii sunt esențiale pentru menținerea încrederii în sectorul imobiliar, mai ales într-o perioadă în care piața traversează un nivel record de scădere a numărului de locuințe date în exploatare.

În anul 2025, în Republica Moldova au fost date în exploatare doar 333 de mii de metri pătrați de locuințe, iar în primul trimestru al anului 2026 – 17.000 de metri pătrați. Acesta este cel mai redus volum de locuințe finalizate în ultimii aproximativ 70 de ani.