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15 Iunie 2026, 15:18
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Expertă: Economia Moldovei nu inspiră încredere în viitor

Galina Șelari a declarat că pentru a evalua starea economiei Moldovei este necesar să se țină cont nu doar de cifre, ci și de existența unor puncte-cheie care depind exclusiv de populație și de resursele proprii.

Expertă: Economia Moldovei nu inspiră încredere în viitor.
Expertă: Economia Moldovei nu inspiră încredere în viitor.

„Iar în acest sens, economia moldovenească nu inspiră încredere în viitor”, a remarcat ea, transmite logos-pres.md

Comentând acordul cu FMI, ea a făcut o analogie cu începutul anilor 1990, când reformele din Moldova au fost, de asemenea, supuse unui control strict din partea organizației internaționale, subliniind că țara nu mai face parte din categoria beneficiarilor de finanțare cu condiții extrem de favorabile.

În opinia economistei, creșterea prețurilor la resursele energetice este inevitabilă, iar din cauza conflictului armat care continuă în Golful Persic va apărea un deficit acut de resurse, în primul rând în Europa de Est. Moldova este deosebit de vulnerabilă, având un singur punct de conectare pentru aprovizionarea cu gaze naturale – România.

Șelari a criticat, de asemenea, reforma administrativ-teritorială promovată de autorități, calificând-o, în forma actuală, ca fiind absolut neplanificată: obiectivele sunt neclare, procedura de fuziune a primăriilor nu este elaborată și nu este stabilită ordinea de finanțare a noilor unități administrative.

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