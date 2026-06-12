Expert: O familie de patru persoane are nevoie de 21.000 de lei lunar pentru necesitățile de bază.

Potrivit calculelor sale, 41% din cheltuielile lunare sunt alocate produselor alimentare, iar alte 16% sunt destinate locuinței și utilităților. Astfel, aproape 60% din bugetul gospodăriei este consumat de necesitățile de bază, scrie bani.md.

„Este semnătura unei economii încă vulnerabile: cu cât familia este mai modestă, cu atât mâncarea cântărește mai mult în buget”, afirmă economistul.

Gospodarenco atrage atenția și asupra faptului că ritmul de creștere a cheltuielilor depășește evoluția veniturilor populației. Potrivit acestuia, în 2025 cheltuielile gospodăriilor au crescut cu 13,3%, în timp ce veniturile au avansat cu doar 9,1%.

În opinia expertului, diferența dintre cele două ritmuri sugerează că multe familii își mențin nivelul de trai apelând la economii sau la credite, și nu datorită unei îmbunătățiri reale a situației financiare.

Economistul subliniază totodată existența unor diferențe semnificative între mediul urban și cel rural. Potrivit acestuia, o persoană din oraș cheltuie, în medie, de 1,7 ori mai mult decât una din mediul rural, decalaj care reflectă nu doar diferențe de venituri, ci și de stil de viață și acces la servicii.