Expert: Impozitul pentru vânzarea unui apartament cu un câștig de 500.000 de lei va crește de la 30.000 la 75.000.

Apartamentele noi s-ar putea scumpi de anul viitor dacă noile prevederi din proiectul Legii politicii bugetar-fiscale intră în vigoare.

Potrivit specialiștilor, majorarea de preţ va duce la stagnarea pieţei imobiliare, deoarece cererea va scădea. Totodată, impozitarea venitului din vânzarea locuinţei, cu 15%, va genera o scumpire. Autorităţile spun că majorările de preţ nu vor fi atât de mari, iar măsura este necesară pentru a combate speculaţiile imobiliare, informează tvrmoldova.md.

Printre cele mai controversate prevederi din proiectul Legii Politicii Bugetar Fiscale 2027 se numără:

eliminarea scutirii de 50% la impozitul pe câștigurile de capital;

introducerea impozitului de 15% pe diferența dintre prețul de vânzare și cel de cumpărare;

limitarea scutirii pentru reședința principală;

eliminarea scutirii TVA la închirierea locuințelor.

Expertul imobiliar Cristina Bulai consideră că consecințele pentru piață vor fi serioase.

„Dacă piaţa primară va creşte cu 20%, piaţa secundară va avea o creştere de la 5 la 7% estimativ. Comparativ cu anul trecut, vânzările au scăzut cu 80%. În cazul în care va fi votată legea dată, piaţa imobiliară va intra în stagnare, o diminuare a tranzacţiilor imobiliare. Vânzătorii de imobile vor fi nevoiţi să plătească un impozit de peste două ori mai mare, dacă înregistrează venit”, a declarat ea.

De exemplu, la un apartament cumpărat cu un milion de lei, care este vândut cu 1.500.000 de lei, câştigul va fi de 500.000 de lei. Dacă acum suma impozitului din acest venit este de 30.000 de lei, cu aplicarea unui TVA de 12% şi a scutirii de 50% atunci, după reformă, vânzătorul va trebui să achite statului 75.000 de lei, la aplicarea impozitului de 15% şi fără scutire.

O altă prevedere lovește proprietarii de imobile care au viză de reşedinţă de mai bine de trei ani şi doresc să vândă. Dacă acum venitul din suma vânzării şi cea a cumpărării nu se impozitează, din 2027, diferenţa care va depăşi un milion de lei se propune a fi impozitată.

Expertul economic Marin Gospodarenco consideră că lupta împotriva speculațiilor este justificată, dar noile reguli pot afecta și proprietarii onești.

„Este corect ca statul să combată speculaţiile imobiliare şi tranzacţiile repetate, mascate drept vânzări de locuinţe de bază. Dar este mai puţin corect să aplice aceeaşi logică unui proprietar care a locuit acolo ani de zile, are viză de reşedinţă, a cumpărat prin credit, a plătit dobânzi mari la bănci şi a suportat costuri mari fiscale indirecte, notariale prin TVA, comisioane incluse în preţuri. Omul vinde mai scump, dar şi următoarea locuinţă pe care trebuie să o cumpere este mai scumpă. Dacă statul îi ia impozit din această diferenţă îi poate reduce capacitatea de a cumpăra o altă locuinţă”, a subliniat expertul.

Unul dintre autorii proiectului, ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță, susține că temerile privind creșterea bruscă a prețurilor sunt exagerate.

„Trebuie foarte clar să spunem pentru că am văzut anumite poate nu cu rea intenţie anumite interpretări că vor creşte preţurile cu 20%. Nu este adevărat şi nu are de ce să crească cu 20%. Avem păstrată beneficiu sau scutirea atunci când cetăţenii îşi vând locuinţa de bază, avem propuneri şi discuţii pe cât trebuie să fie acea creştere de capital. Noi am lansat ca primul milion să nu fie în general impozitat. Putem discuta pe cât trebuie să fie acel plafon”, a declarat ministrul.

Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe Radu Marian a recunoscut că această propunere provoacă nemulțumirea cetățenilor.

„Într-adevăr, este un alt element din cauza căruia mulţi cetăţeni sunt nemulţumiţi. E o propunere a Ministerului Finanţelor. Ascultăm şi cetăţenii. Clar că este un argument să se întâmple lucrul ăsta gradual. Se întâmplă destul de brusc”, a spus deputatul.

Tot din 2027, Proiectul politicii bugetar-fiscale propune o creștere a cotei minime a impozitului pe imobile, de la 0,05% la 0,1%, cu o limită maximă care poate ajunge până la 1%. Valoarea exactă a taxei rămâne la discreția autorităților publice locale.