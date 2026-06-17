Expert: Exporturile Republicii Moldova își revin după declinul din 2025.

Exporturile Republicii Moldova au depășit din nou pragul de 4 miliarde de dolari, după o perioadă de doi ani și trei luni marcată de scăderi și stagnare, susține economistul Veaceslav Ioniță.

Potrivit analizei sale, valoarea anualizată a exporturilor, calculată pentru ultimele 12 luni, a ajuns în aprilie 2026 la 4,01 miliarde de dolari. Este pentru prima dată după începutul anului 2024 când exporturile revin peste acest nivel psihologic.

Economistul amintește că Republica Moldova a atins un record istoric al exporturilor în primul trimestru din 2023, când acestea au ajuns la 4,34 miliarde de dolari. Ulterior, a urmat o perioadă de declin continuu, care a culminat în trimestrul al doilea din 2025, când exporturile s-au redus până la 3,38 miliarde de dolari. Astfel, în doar doi ani, economia moldovenească a pierdut aproape un miliard de dolari din exporturi.

Potrivit lui Ioniță, tendința s-a schimbat în ultimele zece luni, perioadă în care exporturile au crescut constant. Față de minimul atins în 2025, acestea s-au majorat cu aproximativ 639 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 19%.

Analiza relevă însă că revenirea exporturilor este susținută aproape exclusiv de sectorul agricol. Floarea-soarelui și cerealele au fost principalele produse care au impulsionat creșterea exporturilor, confirmând rolul determinant al agriculturii în economia Republicii Moldova.

În același timp, economistul avertizează că această situație scoate în evidență vulnerabilitatea țării față de condițiile meteorologice și fluctuațiile de pe piețele internaționale ale produselor agricole.

Un alt aspect remarcat de expert ține de destinația exporturilor. Din cele 639 de milioane de dolari adăugate în ultimul an, aproximativ 444 de milioane de dolari, adică aproape 70%, provin din majorarea livrărilor către statele Uniunii Europene.

„Motorul principal al revenirii exporturilor moldovenești rămâne piața europeană”, constată Veaceslav Ioniță.

Cu toate acestea, Republica Moldova nu a recuperat încă integral pierderile din ultimii ani. Nivelul actual al exporturilor rămâne cu aproximativ 330 de milioane de dolari sub recordul istoric înregistrat în 2023. Totuși, depășirea pragului de 4 miliarde de dolari și menținerea unei tendințe de creștere reprezintă un semnal pozitiv pentru economia națională, după cea mai lungă perioadă de scădere a exporturilor din ultimii ani.