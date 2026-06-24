Expert, despre TVA-ul pentru apartamentele noi: Piața riscă să se blocheze și mai mult.

Introducerea TVA de 20% la livrarea locuințelor noi, prevăzută în proiectul de modificare a politicii fiscale, ar putea duce la scumpirea apartamentelor și la o încetinire suplimentară a pieței imobiliare.

Avertismentul vine din partea expertului imobiliar Marin Gospodarenco, care a analizat impactul măsurilor propuse de Guvern, informează bani.md.

Potrivit acestuia, TVA-ul nu se va aplica tuturor tranzacțiilor imobiliare, ci doar locuințelor noi comercializate de dezvoltatori. Vânzările dintre persoane fizice, pe piața secundară, vor rămâne în continuare scutite de această taxă.

„Nu este vorba despre o majorare automată cu 20% a prețului fiecărui apartament. Dezvoltatorii vor putea deduce TVA-ul achitat pentru materialele de construcție, cost care în prezent este inclus în prețul final. Din acest motiv, scumpirea reală ar putea fi sub sau în jurul nivelului de 20%”, susține Gospodarenco.

Expertul atrage atenția și asupra modificărilor propuse la impozitarea câștigurilor din vânzarea proprietăților. Potrivit acestuia, impozitul efectiv pe câștig ar urma să crească de la aproximativ 6% la 15%, iar locuința de bază va putea fi impozitată în cazul unui câștig ce depășește un milion de lei.

„Vânzarea devine mai scumpă, iar piața riscă să fie și mai blocată”, consideră specialistul.

Totuși, Gospodarenco subliniază că măsurile nu sunt definitive. În prezent, acestea fac parte dintr-un proiect aflat în consultare publică și urmează să parcurgă etapele de avizare guvernamentală și dezbatere parlamentară.

„Experiența arată că tocmai măsurile cu cel mai mare cost social, precum TVA-ul la locuințe, TVA-ul la alimente sau impozitarea locuinței de bază, sunt cele mai expuse modificărilor și amendamentelor în Parlament”, a conchis expertul.