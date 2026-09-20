Expert despre taxele pentru coletele din străinătate: Cumpărătorii ar putea reduce numărul de comenzi.

Prețurile mai mici și diversitatea produselor îi determină pe mulți locuitori ai Moldovei să plaseze comenzi pe platforme online internaționale

Deși începând cu 1 octombrie va fi aplicată o TVA de 20%, la care se vor adăuga 12 lei pentru fiecare colet, unii cumpărători spun că vor continua să folosească aceste platforme, iar alții se gândesc să reducă numărul comenzilor, scrie radiomoldova.md

Experții remarcă faptul că introducerea taxelor pentru astfel de cumpărături va schimba comportamentul consumatorilor.

Unii cumpărători spun că taxa nu îi va afecta semnificativ, deoarece de obicei nu comandă produse foarte scumpe. Totuși, ei recunosc că ar putea reduce numărul comenzilor.

Pentru alții, prețul rămâne principalul motiv pentru alegerea platformelor internaționale. Aceștia spun că, chiar și cu TVA de 20%, produsele ar putea fi mai ieftine decât în magazinele din Republica Moldova, iar unii consideră această cotă prea mare.

„Nu mă va afecta prea mult, pentru că nu cumpăr nimic exagerat de scump. Poate voi cumpăra mai puțin și, poate, e chiar spre bine”, spun oamenii.

„Cel mai des comand de pe Temu — haine pentru copii, câte ceva pentru casă. Pentru că este mai ieftin. Este normal, deoarece, în comparație cu prețurile de la noi, tot va fi mai ieftin. Chiar dacă vor adăuga 20%”, menționează cetățenii.

„Din păcate, este mult mai ieftin decât în magazinele de la noi. Consider că taxa este foarte mare. 20% este mult”, spun cumpărătorii.

Economistul Marin Gospodarenco spune că o astfel de reacție din partea cumpărătorilor este pe deplin previzibilă. Potrivit lui, oamenii nu vor renunța complet la platformele internaționale, însă numărul comenzilor mici și al achizițiilor impulsive ar putea scădea.

„Probabil, vom vedea și o schimbare a comportamentului de consum. Oamenii nu vor renunța complet la platformele internaționale, deoarece acestea păstrează avantajul unui sortiment foarte larg de produse și, uneori, al unor prețuri mai mici. Consumatorul va compara mai atent costul final cu ofertele magazinelor din Republica Moldova și se va gândi dacă merită să aștepte câteva săptămâni un colet din străinătate”, a declarat Gospodarenco.

Autoritățile declară că taxa de 12 lei este necesară pentru acoperirea cheltuielilor de procesare a coletelor, iar TVA de 20% ar trebui să creeze condiții mai echitabile pentru vânzătorii din Republica Moldova.

Taxa va fi plătită de cumpărător, iar aceasta va fi încasată fie de operatorul poștal, fie direct de platforma pe care a fost plasată comanda, a explicat ministra Finanțelor, Victoria Belous, în cadrul emisiunii „Pe Față” de la Moldova 1.

„Vreau să menționez că anul trecut în Republica Moldova au ajuns peste 10 milioane de colete. Aceasta înseamnă o povară suplimentară pentru Serviciul Vamal: acestea trebuie procesate, declarate, recepționate, iar aceste declarații trebuie verificate. Toate acestea sunt cheltuieli pentru stat, pe care le acoperim din taxe și impozite”, a explicat ministra.

Menționăm că, potrivit datelor Serviciului Vamal, în anul 2025, în Republica Moldova au ajuns din străinătate peste 11,2 milioane de colete. Taxele vamale au fost achitate doar pentru cele cu o valoare mai mare de 150 de euro — aproape 70 de mii de colete. Drept urmare, în bugetul de stat au fost încasați circa 1,1 miliarde de lei.