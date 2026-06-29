Expert, despre strategia bugetară a Guvernului: Accentul principal a fost pus pe datorii.

Datoria externă a Guvernului Republicii Moldova a scăzut în mai 2026 la 4,917 miliarde de dolari, însă datoria publică totală a continuat să crească, ajungând la 143,1 miliarde de lei.

După cum a menționat economistul, doctorul în științe economice Vladimir Golovatiuc, această diminuare s-a produs din cauza faptului că finanțarea externă netă a scăzut cu 15,3 milioane de dolari. Au fost contractate împrumuturi în valoare de 6,8 milioane de dolari, iar rambursarea creditelor luate anterior a constituit 22,2 milioane de dolari, depășind astfel de peste trei ori noile împrumuturi, scrie noi.md.

Totodată, principalul factor al reducerii datoriei a fost aprecierea dolarului american. Datorită acestui fapt, datoria s-a redus cu 29,4 milioane de dolari. Datoria externă exprimată în lei a constituit 85,2 miliarde. Drept urmare, datoria publică totală la 31 mai 2026 a ajuns la 143,1 miliarde de lei, față de 122,1 miliarde de lei cu un an mai devreme și 74 de miliarde de lei în mai 2021.

Economistul, doctorul în științe economice, a subliniat că, de la începutul anului, Guvernul a împrumutat peste 10,3 miliarde de lei, dintre care 5,9 miliarde de lei de pe piața internă și 4,4 miliarde de lei din surse externe. În termeni anuali, datoria publică totală va crește în 2026 cu 24 de miliarde de lei, ceea ce corespunde parametrilor prevăzuți în Legea bugetului de stat pentru anul curent.

„Adică nu se întâmplă nimic neobișnuit. Astfel de împrumuturi au fost planificate. Atunci când a fost elaborat bugetul, Guvernul știa că nu vor exista îmbunătățiri în economie și a mizat în principal pe datorii”, a subliniat Vladimir Golovatiuc.