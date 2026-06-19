Expert: Decizia BNM privind rata de bază va încetini economia și va reduce consumul.

Expertul economic Viorel Gîrbu consideră că decizia Băncii Naționale a Moldovei (BNM) de a majora rata de bază la 7% este o greșeală care va afecta atât populația, cât și mediul de afaceri.

Presiunile inflaționiste sunt generate, în mare parte, de factori externi, iar înăsprirea politicii monetare nu va rezolva problema, susține acesta.

„Este o eroare. Atunci când factorii inflaționiști sunt în afara economiei naționale, Banca Națională nu poate să facă nimic cu inflația, decât dacă înrăutățește semnificativ situația din economia națională”, a declarat expertul în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova.

Potrivit lui Gîrbu, creșterea prețurilor este determinată în special de evoluțiile de pe piețele energetice internaționale.

„Inflația este declanșată de prețurile la petrol și la combustibil, iar noi nu putem să facem nimic decât să investim mai mult în economia națională pentru a crește eficiența activităților economice și pentru a găsi alternative la resursele fosile”, a explicat acesta.

BNM acționează însă în sens opus, limitând accesul la finanțare exact într-o perioadă în care economia are nevoie de investiții.

„Banca Națională creează impedimente economiei în vederea adaptării la criză. Prin această decizie pune presiune asupra mediului de afaceri și asupra societății”, a declarat expertul.

Acesta avertizează că efectele vor fi resimțite direct de cetățeni, în special de cei care au contractat credite sau intenționează să se împrumute.

„Toți cei care au atras credite vor trebui să plătească mai mulți bani, iar cei care vor să ia credite noi vor achita dobânzi și comisioane mai mari. Le vor rămâne mai puțini bani pentru consum și alte cheltuieli”, a explicat Viorel Gîrbu.

Expertul a făcut referire și la perioada 2022-2023, când BNM a adoptat măsuri similare.

„Economia nici acum nu își revine în urma șocului produs de Banca Națională. Instituția repetă greșelile din perioada anterioară și lovește în economie atunci când aceasta deja stagnează”, a declarat el.

În opinia sa, efectele negative depășesc sfera economică.

„Lovind în economie, Banca Națională lovește și în societate, și în stabilitatea politică, și chiar în perspectivele de integrare europeană ale Republicii Moldova, pentru că cetățenii ajung să fie dezamăgiți de aceste politici”, a afirmat expertul.

Viorel Gîrbu afirmă că statul ar trebui să se concentreze pe reducerea deficitului bugetar, despre care spune că este una dintre principalele surse interne ale presiunilor inflaționiste.

„Ministerul Finanțelor trebuie să reducă deficitul bugetar masiv. Acesta apasă foarte mult asupra inflației și asupra modului în care sunt gestionate finanțele publice din Republica Moldova”, a punctat expertul.

Banca Națională a Moldovei a majorat joi, 18 iunie, rata de bază aplicată principalelor operațiuni de politică monetară pe termen scurt la 7%, față de 6.5%, cât era până în prezent.

Ratele de dobândă la creditele overnight au fost fixate la 9.00 la sută anual, cele la operațiunile repo - la 7.25 la sută anual, iar la depozitele overnight - la nivelul de 5.00 la sută anual, toate în creștere față de valorile din prezent.

Totodată, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate: 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă.

BNM a explicat decizia prin intensificarea presiunilor inflaționiste, generate atât de creșterea prețurilor internaționale la energie, la produsele alimentare și materiile prime, cât și de majorarea consumului intern, susținută de veniturile populației.

Potrivit instituției, obiectivul principal rămâne readucerea inflației în jurul țintei de 5%, cu un interval de variație de ±1.5 puncte procentuale. În mai, inflația era de 6.76%.