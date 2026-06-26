Eurocontrol: MoldATSA se numără printre cele mai scumpe servicii de navigație aeriană din Europa

Potrivit raportului ACE Benchmarking 2025, pregătit de Eurocontrol, valoarea economică a serviciilor prestate de MoldATSA în 2023 a fost de 814 euro pentru fiecare oră de zbor gestionată.

Acest indicator depășește semnificativ nivelul mediu european, estimat la 607 euro, informează bani.md.

În clasamentul Eurocontrol, MoldATSA se situează în partea superioară a listei, fiind depășită de furnizori precum LVNL din Olanda, Skeyes din Belgia, Skyguide din Elveția, DFS din Germania și DSNA din Franța. Totodată, costul serviciilor MoldATSA este mai mare decât cel al RomATSA — operatorul român de servicii de navigație aeriană, unde indicatorul este de 601 euro pe oră de zbor.

Eurocontrol precizează că indicatorul costului economic include nu doar cheltuielile operaționale ale serviciilor de control al traficului aerian, ci și costul întârzierilor ATFM atât pentru spațiul aerian de rută, cât și pentru cel terminal.

Raportul menționează că diferențele dintre furnizori pot fi determinate de numeroși factori, inclusiv nivelul traficului aerian, productivitatea controlorilor de trafic aerian, cheltuielile cu personalul, costurile administrative, precum și factori externi care nu depind întotdeauna de companii.

În cazul Europei de Est, Eurocontrol indică influența războiului din Ucraina, care a dus la închiderea unei părți a spațiului aerian și la modificarea rutelor de zbor. Aceste schimbări au afectat fluxurile de trafic aerian și, implicit, indicatorii de performanță ai serviciilor de navigație aeriană.

La nivel european se remarcă faptul că, deși volumul traficului aerian în 2023 a crescut față de anul precedent, acesta a rămas cu 3,7% sub nivelul din 2019. În același timp, întârzierile ATFM au atins 24,5 milioane de minute, un nivel comparabil cu cel din 2018–2019, când mulți furnizori europeni s-au confruntat cu probleme serioase de capacitate.