Energocom: Dacă tarifele nu vor fi majorate acum, cheltuielile vor trebui compensate ulterior

Compania Energocom a declarat că necesitatea revizuirii tarifului la gazele naturale este determinată de situația de pe piețele internaționale, unde prețurile au crescut cu peste 70% din cauza contextului geopolitic.

Într-un comunicat, compania precizează că Republica Moldova cumpără gaze la prețurile pieței europene și că, în pofida diversificării surselor de aprovizionare, nu poate evita impactul fluctuațiilor internaționale, scrie bani.md.

Potrivit Energocom, la începutul anului estimările indicau o reducere treptată a prețurilor la gaze. Însă escaladarea conflictului din jurul Strâmtorii Ormuz, atacurile asupra infrastructurii energetice și competiția tot mai acerbă dintre Europa și Asia pentru gazele naturale lichefiate (GNL) au schimbat radical situația.

Compania afirmă că, în prezent, cotațiile de pe piața europeană TTF au urcat cu peste 70%, volatilitatea rămâne ridicată, iar prognozele indică un preț de peste 55 de euro/MWh.

Energocom susține că achiziționează gaze la cele mai bune prețuri disponibile, însă avertizează că, dacă tarifele nu sunt ajustate la timp, costurile reale nu dispar, ci se acumulează și vor trebui recuperate ulterior.

„Tarifele nu sunt influențate doar de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, ci și de evenimente geopolitice aflate la mii de kilometri distanță, care pot schimba, de la o zi la alta, prețul gazelor pe întreaga piață europeană”, se arată în comunicat.

Totodată, compania subliniază că securitatea energetică nu înseamnă doar diversificarea surselor de aprovizionare, ci și capacitatea de a gestiona efectele crizelor internaționale asupra consumatorilor și asupra întregului sistem energetic al Republicii Moldova.