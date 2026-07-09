Energocom a respins acuzațiile privind cheltuieli de milioane pentru un sistem nefuncțional.

Deputatul Constantin Cuiumju acuză Energocom că ar fi plătit 18 milioane de lei pentru un sistem informațional de facturare care nu funcționează și cere audierea conducerii companiei în Parlament.

Energocom respinge acuzațiile, afirmând că deputatul confundă două sisteme distincte, care au costat împreună mai puțin de 11 milioane de lei și au fost achiziționate prin licitații publice, transmite stiri.md.

Cuiumju susține că sistemul de facturare trebuia să devină funcțional la 1 iunie, însă nu ar fi fost pus în funcțiune nici până în prezent. Potrivit deputatului fracțiunii „Partidul Nostru”, întârzierea ar fi demonstrată inclusiv de faptul că facturile pentru gazele consumate în luna iunie urmează să fie emise abia în august.

Parlamentarul afirmă că, după ce Energocom a preluat funcția de furnizor de gaze naturale, compania a decis să dezvolte o nouă platformă de facturare și ar fi încheiat un contract în valoare de aproximativ 18 milioane de lei. El susține că aceste cheltuieli vor fi incluse ulterior în tarif și, în cele din urmă, suportate de consumatori.

„Contractul a fost semnat în noiembrie, iar sistemul trebuia să funcționeze până la 1 iunie. Astăzi vedem realitatea: nu funcționează. Facturile pentru iunie vor fi emise abia în august, iar până atunci oamenilor li se propune să plătească în avans”, a declarat Cuiumju.

Deputatul a criticat și conducerea Energocom, menționând că directorul general al companiei declară un venit de peste un milion de lei pe an, în timp ce proiectul pentru care, potrivit lui, au fost cheltuite milioane de lei din fonduri publice nu ar fi fost finalizat în termenul stabilit.

De asemenea, parlamentarul a pus sub semnul întrebării necesitatea achiziționării noului sistem informațional, afirmând că compania avea deja o platformă funcțională pentru facturare. În acest context, el intenționează să solicite organizarea unei audieri parlamentare cu participarea directorului general al Energocom.

Ca răspuns, compania a declarat că informațiile despre cheltuielile de 18 milioane de lei pentru un sistem nefuncțional nu corespund realității.

Potrivit companiei, sistemul de billing și facturare a costat 315.700 de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 6,34 milioane de lei.

Energocom a explicat că deputatul a combinat „în mod eronat sau tendențios” costul a două contracte separate, încheiate în urma unor proceduri diferite de achiziții publice. Unul dintre ele se referă la sistemul informațional de evidență a consumului de gaze naturale, dezvoltat de compania Smart ITWorks SRL pentru 4,495 milioane de lei. Celălalt este sistemul de billing și facturare, dezvoltat de compania Real Tech Solutions pentru 315.700 de euro.

Așadar, costul total al celor două sisteme informaționale este mai mic de 11 milioane de lei, și nu 18 milioane, cum susține deputatul.

Compania a respins și acuzațiile de cheltuire nejustificată a fondurilor, subliniind că ambele contracte au fost încheiate în urma unor licitații publice deschise, respectând toate cerințele legislației.

„Dacă deputatul deține informații care sugerează nereguli, procedura corectă ar fi sesizarea organelor de control abilitate, nu distribuirea în spațiul online a unor acuzații publice nesusținute de dovezi reale”, a transmis compania.

Energocom răspunde și criticilor privind necesitatea achiziționării noilor sisteme. Compania susține că, în perioada de tranziție, serviciile de facturare și deservire a consumatorilor au fost prestate de Moldovagaz în baza unui contract de externalizare în valoare de aproximativ 12,5 milioane de lei fără TVA pe lună, adică circa 150 de milioane de lei pe an.

Potrivit Energocom, costul total al celor două sisteme informaționale, de sub 11 milioane de lei, este mai mic decât suma achitată anterior pentru o singură lună de externalizare a serviciilor către Moldovagaz.

Mai mult, compania afirmă că utilizarea propriilor sisteme i-a permis să rezilieze contractul de externalizare cu Moldovagaz cu aproximativ trei luni înainte de termenul stabilit, 31 august 2026. Energocom estimează că astfel a economisit circa 38 de milioane de lei, sumă care, în caz contrar, ar fi ajuns în tariful achitat de consumatori.

Compania mai susține că sumele cheltuite pentru cele două sisteme informaționale sunt de patru ori mai mici decât costurile suportate de alți operatori reglementați pentru soluții IT similare.

Energocom a explicat și întârzierea facturilor pentru gazele naturale consumate în luna iunie. Potrivit companiei, acestea vor fi emise până la 1 august, în contextul tranziției la propriul sistem de procesare a plăților și al testărilor și verificărilor suplimentare necesare pentru emiterea corectă a datelor.

Compania dă asigurări că livrarea gazelor naturale către consumatori nu va fi afectată și că nu vor fi aplicate penalități sau majorări de întârziere. Termenul de plată va fi calculat de la data emiterii facturii și indicat în documentul de plată.