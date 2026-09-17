Energocom a început expedierea facturilor pentru august: Noile prețuri vor fi aplicate din octombrie.

Compania Energocom a emis și a expediat 68. 743 de facturi pentru consumul de gaze naturale din august, dintre care 676.193 erau destinate consumatorilor casnici, iar 5.550 celor noncasnici.

Alte 99.325 de facturi au fost expediate prin e-mail.

În total, în august consumatorii au utilizat circa 9,33 milioane de metri cubi de gaze naturale. Din acest volum, gospodăriilor casnice le-au revenit peste 8,13 milioane de metri cubi, iar consumatorilor noncasnici — circa 1,19 milioane de metri cubi, scrie bani.md.

Energocom precizează că facturile sunt emise în baza datelor transmise de operatorii sistemelor de distribuție, inclusiv Chișinău-Gaz, Ialoveni-Gaz, Bălți-Gaz și Cahul-Gaz. Anume operatorii primesc indicațiile contoarelor transmise de consumatori, iar în lipsa acestora calculează volumul estimat al consumului în baza datelor anterioare.

Dacă cifra indicată în factură nu corespunde indicațiilor reale ale contorului transmise de consumator, acesta trebuie să se adreseze operatorului sistemului de distribuție pentru verificarea și, dacă este necesar, corectarea datelor.

Energocom a mai precizat că factura curentă reflectă plățile înregistrate până la 15 septembrie. Sumele achitate după această dată nu sunt reflectate în factura curentă, însă sunt luate în calcul în contul personal și vor fi incluse în următorul calcul.

Important pentru consumatori: facturile emise acum nu țin cont de noile prețuri la gaze. Tarifele aprobate de ANRE au intrat în vigoare la 1 septembrie, iar primele facturi calculate la noile prețuri vor fi emise în octombrie.