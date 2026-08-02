Energocom a explicat de ce nu a achiziționat mai mult gaz la un preț scăzut.

Republica Moldova nu a achiziționat în primăvară volume suplimentare de gaz natural la prețuri mai mici, deoarece prognozele de atunci indicau o scădere în continuare a costului combustibilului.

În plus, cea mai mare parte a gazului achiziționat de Energocom este cumpărată în baza unor contracte cu preț indexat, care este stabilit nu în ziua semnării contractului, ci cu o lună înainte de luna livrării, transmite tv8.md.

Despre aceasta a declarat directorul interimar al Energocom Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”.

Potrivit lui Buzatu, compania a asigurat deja volumele necesare de gaze pentru întreg anul gazier 2025–2026, adică până în octombrie 2026. Gazul este achiziționat prin contracte forward, cu livrare în viitor, însă costul rămâne indexat.

„Să presupunem că am fi cumpărat atunci gaz. Prețul se formează în continuare cu o zi înainte de începerea livrării. Nu contează. Noi asigurăm livrarea produselor. Prețul efectiv este determinat ca urmare a indexării”, a explicat Eugeniu Buzatu.

Prețul va fi calculat ca medie aritmetică a prețurilor mediate ponderat, consemnate pe parcursul lunii iulie. De aceea, chiar dacă volumele ar fi fost contractate în februarie sau martie, când gazul era mai ieftin, asta nu ar fi însemnat că Moldova ar fi primit exact prețul valabil în ziua încheierii contractului.

„Tendința a fost orientată spre scăderea prețurilor, iar în această situație ar fi fost greșit să cumpărăm gaz pe piața spot și apoi să-l stocăm. Este un proces cu totul diferit. Injectarea gazului în depozite și stocarea lui costă bani”, a menționat Buzatu.

Potrivit acestuia, prognozele de atunci prevedeau și o scădere în continuare a prețurilor în timpul verii și pe parcursul anului gazier 2026–2027. La un moment dat, cotațiile contractelor forward au coborât aproximativ până la 25 de euro pentru megawatt-oră. Potrivit evaluării lui Buzatu, dacă tendința ar fi continuat și conflictul din Orientul Apropiat nu s-ar fi intensificat, prețurile ar fi putut rămâne la nivelul de 25–27 de euro pentru megawatt-oră.

Conflictul din Orientul Apropiat a schimbat prognozele

Situația de pe piață s-a schimbat după escaladarea conflictului din Orientul Apropiat, care a provocat noi fluctuații și creșterea prețurilor. În consecință, prognozele optimiste, existente în februarie și martie, nu s-au adeverit.

Eugeniu Buzatu a menționat că achiziționarea gazului pe piața spot, urmată de stocare, ar fi fost o decizie riscantă și costisitoare în acel moment, când piața se aștepta la o scădere în continuare a prețurilor.

Compania Energocom a înaintat o cerere de revizuire a tarifului după ce a înregistrat o abatere financiară negativă de 109 milioane de lei în activitatea reglementată de furnizare a gazului natural către consumatorii casnici.