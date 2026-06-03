Energia regenerabilă a permis Moldovei să reducă necesarul de importuri cu 172 de milioane de dolari.

Potrivit calculelor economistului și expertului IDIS „Viitorul” Veaceslav Ioniță, acest lucru permite țării să nu importe energie în valoare de aproximativ 172 milioane de dolari pe an, transmite rupor.md.

Ioniță subliniază că deficitul comercial poate fi redus nu doar prin creșterea exporturilor, ci și prin scăderea importurilor. Exact acest lucru, spune el, se întâmplă în ultimii ani în sectorul energiei regenerabile.

Anterior, Moldova importa practic toată energia electrică consumată, direct sau indirect, prin importul de gaze folosite pentru producerea acesteia. Acum o parte din această energie este deja produsă în țară.

Potrivit economistului, dacă 1,2 miliarde kWh nu ar fi produse în Moldova, ar trebui importate. La prețurile actuale de import, aceasta ar costa aproximativ 172 milioane de dolari.

„Economia țării nu mai trebuie să cheltuiască anual peste 170 milioane de dolari pentru importul unui volum de energie care este deja produs acasă”, a menționat Ioniță.

Ca o comparație, în 2020 valoarea energiei regenerabile produse în Moldova, care a înlocuit importul, era de doar 3,6 milioane de dolari. Până în 2026, acest indicator a crescut de aproape 50 de ori.

Ioniță leagă acest lucru de doi factori. Producția de energie regenerabilă a crescut de peste 15 ori, iar energia electrică importată a devenit aproape de trei ori mai scumpă decât acum câțiva ani.

Potrivit estimărilor sale, 172 milioane de dolari reprezintă aproximativ trei miliarde de lei care rămân anual în economia Moldovei. Acești bani, consideră economistul, se transformă în investiții, salarii, taxe și dezvoltarea unui sector nou, care acum câțiva ani aproape că nu exista.

Ioniță mai subliniază că volumul de energie produsă intern și care a înlocuit importul depășește deja exportul anual al unor categorii tradiționale de produse moldovenești. El spune că nu este vorba despre un efect temporar, ci despre o schimbare structurală a economiei și consolidarea securității energetice a țării.