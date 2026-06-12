Energia electrică furnizată în regim de „ultimă opțiune” s-ar putea scumpi.

Consumatorii care beneficiază de serviciul de furnizare a energiei electrice în regim de „ultimă opțiune” ar putea plăti mai mult în trimestrul III al anului 2026. Furnizorii Premier Energy și Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEE Nord) au depus la ANRE solicitări de majorare a prețurilor reglementate, comparativ cu cele aprobate pentru trimestrul II, transmite bani.md.

În cazul Premier Energy, compania solicită un tarif de 3,71 lei/kWh, fără TVA, pentru consumatorii conectați la rețelele de joasă tensiune, față de 3,55 lei/kWh cât este în prezent. Creșterea este de aproximativ 4,5%. Pentru medie tensiune, tariful cerut urcă de la 3,07 la 3,22 lei/kWh (+4,9%), iar pentru înaltă tensiune – de la 2,89 la 3,04 lei/kWh (+5,2%).

Și FEE Nord cere majorări pentru trimestrul III. Pentru consumatorii conectați la rețelele de joasă tensiune, furnizorul solicită un tarif de 4,16 lei/kWh, comparativ cu 4 lei/kWh în trimestrul II, ceea ce înseamnă o scumpire de 4%. La medie tensiune, prețul solicitat crește de la 3,14 la 3,30 lei/kWh, adică cu circa 5,1%.

Datele incluse în proiectele depuse la ANRE arată că prețul mediu de procurare a energiei electrice este estimat la 2,77 lei/kWh pentru ambii furnizori. În calculul tarifelor sunt incluse și costurile de transport, distribuție și operare a pieței.

Solicitările furnizorilor urmează să fie examinate de Consiliul de Administrație al ANRE.

Regimul de ultimă opțiune se aplică consumatorilor care rămân temporar fără furnizor de energie electrică și sunt preluați automat de furnizorii desemnați pentru a evita întreruperea livrării curentului.

Precizăm că consumatorii obișnuiți, care sunt deserviți în regim standard (serviciu universal), plătesc tarife mai mici decât cele care sunt propuse în regimul de ultimă opțiune. În prezent, consumatorii casnici din centrul și sudul țării, deserviți de Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., achită 3,56 lei/kWh, iar cei din nordul țării, deserviți de S.A. „FEE Nord”, plătesc 3,95 lei/kWh.