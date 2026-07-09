Eliberarea permiselor de construcție pentru obiective energetice strategice va fi accelerată.

Termenele de aprobare a proiectelor energetice majore realizate în colaborare cu țările UE vor fi reduse prin introducerea unui regim prioritar și a principiului „unui singur ghișeu”.

Parlamentul a adoptat în prima lectură proiectul de lege corespunzător. Noile măsuri, potrivit autorităților, vor ajuta la eliminarea barierelor birocratice și la consolidarea securității energetice a țării, informează serviciul de presă al Parlamentului, transmite rupor.md.

Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Energiei, transpune în legislația națională regulamentul UE privind infrastructura energetică transeuropeană. Necesitatea modificărilor este determinată de schimbările structurale regionale, angajamentele internaționale ale Moldovei și de necesitatea protejării sistemului energetic. Legea energiei va fi completată cu un capitol special care va introduce un regim juridic aparte pentru aprobarea accelerată a obiectivelor strategice.

Principala noutate este crearea unui punct unic de contact pentru investitori. De asemenea, vor fi stabilite termene maxime stricte pentru fiecare etapă a obținerii autorizațiilor, iar între instituții se va asigura o coordonare automată. În prezent, din cauza birocrației și a necesității de a apela la numeroase structuri diferite, aprobarea unor astfel de proiecte durează în medie aproximativ trei ani. Reforma are scopul de a elimina întârzierile, de a înlătura barierele administrative și de a face procesul investițional previzibil.

În plus, noile norme stabilesc clar modul de aplicare a legislației în vigoare pentru obiectivele energetice recunoscute oficial ca fiind de utilitate publică și de importanță națională.

În perioada următoare, proiectul de lege va fi transmis deputaților pentru examinare în a doua lectură. Noile reguli vor intra oficial în vigoare imediat după adoptarea definitivă și publicarea documentului în „Monitorul Oficial”.