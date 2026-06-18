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bani.md logobani
18 Iunie 2026, 10:26
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Economist: Reforma fiscală ar putea afecta accesul tinerelor familii la prima locuință

Modificările fiscale propuse pentru piața imobiliară riscă să afecteze accesul tinerelor familii la prima locuință, avertizează economistul Marin Gospodarenco.

Economist: Reforma fiscală ar putea afecta accesul tinerelor familii la prima locuință.
Economist: Reforma fiscală ar putea afecta accesul tinerelor familii la prima locuință.

Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, expertul atrage atenția asupra a trei schimbări  incluse în proiectul noii politici fiscale, transmite bani.md.

Potrivit acestuia, impozitul pe câștigul de capital obținut din vânzarea unei locuințe ar urma să crească de aproximativ 2,5 ori. În prezent, impozitarea efectivă este de circa 6%, deoarece doar jumătate din câștig este supus taxării cu 12%. Noua formulă propune aplicarea unei cote de 15% asupra întregului câștig realizat din tranzacție.

Economistul susține că printre cei mai afectați de această modificare se vor număra proprietarii care au dobândit locuințele prin moștenire sau donație. În aceste cazuri, diferența dintre valoarea istorică a bunului și prețul actual de piață poate fi semnificativă, ceea ce ar putea conduce la obligații fiscale mult mai mari în momentul vânzării.

O altă prevedere criticată de Gospodarenco vizează introducerea TVA de 20% la prima vânzare a locuințelor noi. Expertul afirmă că această măsură nu este impusă de legislația europeană și reprezintă o opțiune a autorităților naționale.

„Directiva Uniunii Europene permite aplicarea unei cote reduse de TVA pentru locuințe”, susține economistul.

În opinia sa, pachetul fiscal este prezentat drept o măsură de asigurare a neutralității fiscale, însă efectele sale ar putea fi resimțite tocmai de categoria pe care autoritățile încearcă să o sprijine.

„Paradoxul este că un pachet justificat prin neutralitate fiscală riscă să lovească exact accesul tinerelor familii la prima locuință”, a concluzionat Marin Gospodarenco.

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bani.md logobani
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