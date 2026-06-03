Economist: Nu vă îmbătați cu apă rece. Salariile cresc, dar facturile cresc mai repede.

Totuși, majorarea reală a veniturilor este mult mai modestă, susține economistul Marin Gospodarenco, care a comentat datele publicate de Biroul Național de Statistică, transmite bani.md.

Potrivit acestuia, indicatorul care reflectă cel mai bine nivelul de trai este salariul real, adică puterea efectivă de cumpărare a veniturilor. Acesta a crescut cu doar 4,3%, ceea ce arată că o parte importantă din avansul salarial a fost erodată de inflație.

Economistul atrage atenția că media națională ascunde discrepanțe între sectoarele economiei. Astfel, în domeniul tehnologiilor informaționale salariul mediu a ajuns la 39.374 de lei, de aproape patru ori mai mare decât în agricultură, unde remunerația medie este de 10.246 de lei.

Datele mai arată că salariile din sectorul privat au crescut cu 11,4%, în timp ce în sectorul bugetar avansul a fost de doar 3,7%.

„Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Cifrele arată o creștere, dar oamenii simt în continuare presiunea prețurilor, a creditelor, a serviciilor și a cheltuielilor lunare”, afirmă Gospodarenco.

În opinia sa, provocarea reală pentru economia Republicii Moldova nu este doar creșterea salariilor, ci capacitatea de a genera venituri mai mari pentru un număr cât mai mare de angajați, și nu doar pentru câteva sectoare care beneficiază de salarii semnificativ peste medie.