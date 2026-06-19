Economist: 7 din 10 angajați din Moldova câștigă salarii sub medie.

Republica Moldova trebuie să se concentreze pe crearea unor locuri de muncă mai productive și mai bine remunerate, nu doar pe atragerea oamenilor pe piața muncii, consideră economistul Adrian Lupușor.

În cadrul unei emisiuni la Radio Moldova, expertul a declarat că una dintre principalele cauze pentru care mulți moldoveni nu acceptă anumite oferte de muncă este nivelul redus al salariilor. Potrivit acestuia, aproximativ 70% dintre salariații din Republica Moldova câștigă sub salariul mediu pe economie, transmite bani.md.

„În mare parte, noi avem o structură a ocupării cu nivel scăzut de salarizare, evident cu nivel scăzut de productivitate”, a explicat economistul.

Lupușor a subliniat că productivitatea muncii în Republica Moldova reprezintă doar aproximativ 30% din media europeană, ceea ce limitează capacitatea companiilor de a oferi salarii mai atractive. În opinia sa, dezbaterea privind deficitul de forță de muncă trebuie abordată dintr-o altă perspectivă.

„Întrebarea este cum facem așa ca economia noastră să genereze locuri de muncă mai bine plătite, astfel încât moldovenii să poată activa”, a afirmat expertul.

Referindu-se la estimarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării privind existența unui potențial de aproximativ 300.000 de persoane care ar putea fi atrase pe piața muncii, economistul a precizat că această cifră reflectă diferența dintre rata de ocupare din Republica Moldova și cea din Uniunea Europeană.

În prezent, rata de ocupare a populației cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani este de aproximativ 55% în Republica Moldova, comparativ cu peste 70% în statele Uniunii Europene. Potrivit calculelor, dacă țara ar atinge nivelul mediu european de ocupare, peste 300.000 de persoane ar putea fi încadrate în câmpul muncii.

„Cifra de 300.000 spune anume faptul că în Republica Moldova avem un potențial foarte mare de activare. Circa jumătate din populația cu vârstă aptă de muncă nu este încadrată pe piața muncii”, a concluzionat economistul.