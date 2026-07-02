theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
2 Iulie 2026, 07:27
20
Copiază linkul
Link copiat

Economia Transnistriei a scăzut în 2023 cu aproape 20%, iar industria cu 27%

Economia transnistreană a scăzut anul trecut cu aproape 20%, iar producția industrială s-a redus cu 27%, cel mai mult în sectorul energetic, industria chimică și metalurgie.

Economia Transnistriei a scăzut în 2023 cu aproape 20%, iar industria cu 27%.
Economia Transnistriei a scăzut în 2023 cu aproape 20%, iar industria cu 27%.

Astfel de date a prezentat șeful guvernului local, Alexandru Rosenberg, în raportul privind activitatea cabinetului de miniștri în 2025, prezentat în Sovietul Suprem, scrie infotag.md.

El a explicat scăderea prin faptul că „anul trecut a fost marcat de întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale, regim de urgență economică și măsuri restrictive persistente din partea Moldovei. În special, pierderile întreprinderilor din cauza taxelor vamale impuse de statul vecin au depășit 13 milioane de dolari”.

Potrivit premierului, anul a fost dificil și pentru agricultură. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, recolta mai multor culturi a scăzut.

„În ciuda tuturor acestor dificultăți, s-a reușit asigurarea realizării drepturilor constituționale ale cetățenilor și funcționarea neîntreruptă a organelor de putere”, a declarat Rosenberg.

Vorbind despre principalele sarcini pe termen scurt, el a asigurat că „în condițiile stării de urgență continuă, guvernul va concentra activitatea pe asigurarea garanțiilor sociale și sprijinirea întreprinderilor”. Printre principalele priorități se numără: păstrarea locurilor de muncă; evitarea opririi producției; îndeplinirea obligațiilor față de cetățeni; asigurarea funcționării stabile a instituțiilor.

„Economiei Transnistriei îi sunt necesare noi puncte de creștere. Acestea pot fi dezvoltarea înlocuirii importurilor în agricultură, consolidarea rolului sectorului IT, dezvoltarea energiei alternative. Scopul este atingerea unei creșteri economice anuale de 3–4%”, a concluzionat Rosenberg.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici