Economia Transnistriei a scăzut în 2023 cu aproape 20%, iar industria cu 27%.

Economia transnistreană a scăzut anul trecut cu aproape 20%, iar producția industrială s-a redus cu 27%, cel mai mult în sectorul energetic, industria chimică și metalurgie.

Astfel de date a prezentat șeful guvernului local, Alexandru Rosenberg, în raportul privind activitatea cabinetului de miniștri în 2025, prezentat în Sovietul Suprem, scrie infotag.md.

El a explicat scăderea prin faptul că „anul trecut a fost marcat de întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale, regim de urgență economică și măsuri restrictive persistente din partea Moldovei. În special, pierderile întreprinderilor din cauza taxelor vamale impuse de statul vecin au depășit 13 milioane de dolari”.

Potrivit premierului, anul a fost dificil și pentru agricultură. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, recolta mai multor culturi a scăzut.

„În ciuda tuturor acestor dificultăți, s-a reușit asigurarea realizării drepturilor constituționale ale cetățenilor și funcționarea neîntreruptă a organelor de putere”, a declarat Rosenberg.

Vorbind despre principalele sarcini pe termen scurt, el a asigurat că „în condițiile stării de urgență continuă, guvernul va concentra activitatea pe asigurarea garanțiilor sociale și sprijinirea întreprinderilor”. Printre principalele priorități se numără: păstrarea locurilor de muncă; evitarea opririi producției; îndeplinirea obligațiilor față de cetățeni; asigurarea funcționării stabile a instituțiilor.

„Economiei Transnistriei îi sunt necesare noi puncte de creștere. Acestea pot fi dezvoltarea înlocuirii importurilor în agricultură, consolidarea rolului sectorului IT, dezvoltarea energiei alternative. Scopul este atingerea unei creșteri economice anuale de 3–4%”, a concluzionat Rosenberg.