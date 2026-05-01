21 Mai 2026, 07:27
Echipamente electrice, produse vegetale și mobilier — principalele exporturi ale Moldovei în UE

Echipamentele electrice, produsele vegetale, articolele de mobilier, grăsimile și uleiurile, precum și vinurile și băuturile au fost principalele categorii de mărfuri exportate de Republica Moldova către Uniunea Europeană în 2025.

Valoarea totală a exporturilor moldovenești către Uniunea Europeană a depășit 2,55 miliarde de dolari, scrie rupor.md.

Cea mai mare valoare a exporturilor a fost înregistrată în categoria echipamentelor electrice, care a atins 496,8 milioane de dolari. Urmează produsele vegetale cu 489,1 milioane de dolari, mobilierul cu 127,9 milioane de dolari, grăsimile și uleiurile cu 122,4 milioane de dolari, precum și vinurile și băuturile cu 100,4 milioane de dolari.

Împreună, aceste categorii reprezintă aproape jumătate din exporturile Republicii Moldova pe piața europeană. Datele arată că exporturile moldovenești către UE sunt susținute atât de produse industriale, cum ar fi echipamentele electrice și mobilierul, cât și de produse agricole și agroalimentare, inclusiv produse vegetale, grăsimi și uleiuri, vinuri și băuturi.

În perioada ianuarie-noiembrie 2025, principalele destinații ale exporturilor moldovenești către Uniunea Europeană au fost România, cu 29,2%, Italia, cu 9,2%, Cehia, cu 8,3%, Germania, cu 4,0%, și Bulgaria, cu 3,5%. România a avut cea mai mare pondere în volumul total al exporturilor moldovenești către UE în această perioadă.

Ponderea exporturilor către Uniunea Europeană a constituit 68,1% din volumul total al exporturilor Republicii Moldova în 2025. Acest indicator a crescut comparativ cu anii precedenți: 67,3% în 2024, 65,4% în 2023 și 58,6% în 2022.

Această dinamica arată o creștere treptată a ponderii pieței europene în volumul total al exporturilor Republicii Moldova. Astfel, Uniunea Europeană și-a consolidat poziția ca principală destinație a exporturilor moldovenești, în contextul unei creșteri constante a ponderii sale în ultimii ani menționați.

