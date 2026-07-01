După vremea răcoroasă din primăvară, valul de căldură extremă afectează puieții.

2026 va fi un an dificil pentru puieții de pomi.

După vremea răcoroasă din primăvară, valul de căldură extremă din ultimele zile afectează dezvoltarea plantelor tinere, în special prunii, caișii, cireșii, vișinii și alte soiuri, spun pomicultorii de la Zaim, raionul Căușeni. Pepinierele din această localitate asigură material săditor pentru întreaga țară, transmite jurnaltv.md.

Familia Sterpu cultivă anual până la 10.000 de puieți. Pomicultorii au declarat pentru Studio-L că o parte a producției a și fost afectată de temperaturile destul de scăzute din primăvară.

Svetlana Sterpu, pomicultoare: „Și când sunt asemenea primăveri reci, deci foarte mult suferă pomii, pentru că ei sunt tineri, sunt fragili și diferența asta de temperatură, care noi am avut-o, pentru că în luna mai am avut temperatură și de plus 20 pe vreme de zi, dar am avut și temperaturi cu minus pe vreme de noapte. Și, deci, dacă pomul se dezvoltă dintr-un muguraș ca un bob de grâu, el este foarte fraged și diferența asta de temperatură foarte mult îl stresează.”

Lipsa ploilor din ultimele săptămâni îi forțează pe agricultori să cheltuiască mai mult pe irigare. În pofida acestor eforturi, nu toate culturile pot fi salvate.