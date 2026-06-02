bani.md
2 Iunie 2026, 07:54
Drumurile Moldovei, lovite de scumpiri: Firmele riscă pierderi de până la 25%

Antreprenorii care construiesc drumuri riscă pierderi de până la 25% din valoarea contractelor din cauza scumpirii accelerate a carburanților și materialelor de construcție.

Avertismentul corespunzător este inclus în proiectul de lege înregistrat în Parlament de deputatul PAS, Radu Marian, scrie bani.md.

Conform notei explicative anexate inițiativei legislative, motorina reprezintă între 15% și 25% din costul total al lucrărilor rutiere. Creșterea semnificativă și constantă a prețurilor la energie și materiale de construcții din ultimii ani a creat o presiune financiară serioasă asupra companiilor care execută contracte publice în baza acordurilor în vigoare. Autorii proiectului atrag atenția că mecanismele existente de ajustare a prețurilor nu țin pasul cu dinamica pieței și nu permit compensarea la timp a costurilor suplimentare ale contractorilor.

Documentul include cifre concrete care ilustrează amploarea scumpirilor. Prețul motorinei a crescut cu peste 50%. Bitumul, unul dintre principalele materiale pentru drumuri, s-a scumpit de la 11.000 la 18.000 de lei pe tonă. Agregatele folosite în construcții au crescut de la 230 la 290 de lei pe tonă, iar cimentul de la 2.800 la 3.100 de lei pe tonă.

În aceste condiții, multe companii sunt nevoite să execute lucrări la prețuri care nu mai reflectă realitatea pieței și nu acoperă costurile efective. Nota explicativă avertizează că situația poate duce la întârzieri în proiectele de infrastructură, probleme de lichiditate pentru antreprenori, reducerea ritmului și volumului lucrărilor, iar în cazuri mai grave chiar la falimentul firmelor mici și mijlocii din domeniu.

Pentru a preveni aceste riscuri, autorii propun un nou mecanism de ajustare a contractelor publice aflate în derulare: dacă prețul principalelor componente (combustibil, bitum, ciment, agregate), calculat pe baza datelor oficiale ale Biroului Național de Statistică, crește sau scade cu peste 15%, contractele să fie revizuite și ajustate corespunzător.

Inițiatorii consideră că această măsură este esențială pentru evitarea blocării proiectelor de infrastructură și pentru menținerea capacității companiilor, în special a celor mici și mijlocii, de a participa la licitații și de a executa lucrări în condițiile unei volatilitați ridicate a pieței.

bani.md
