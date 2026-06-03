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ipn
3 Iunie 2026, 11:43
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Drumarii intervin pe drumurile naționale afectate de ploile abundente

Drumarii sunt mobilizați în teren și intervin pe mai multe sectoare de drum național afectate de precipitațiile abundente.

Drumarii intervin pe drumurile naționale afectate de ploile abundente.
Drumarii intervin pe drumurile naționale afectate de ploile abundente.

În ultimele 12 ore, echipele de muncitori au intervenit pentru evacuarea acumulărilor de apă, asigurarea scurgerii apelor pluviale, înlăturarea nămolului și curățarea șanțurilor și a sistemelor de drenaj, transmite ipn.md.

Lucrări au fost efectuate pe sectoare de drum din raioanele Ialoveni, Ștefan Vodă și Râșcani, precum și în alte zone afectate de ploi. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, echipele monitorizează permanent starea carosabilului și acționează pentru prevenirea blocajelor și menținerea circulației în condiții de siguranță.

Totodată, echipele de intervenție au răspuns sesizărilor recepționate prin intermediul Serviciului 112. Una dintre intervenții a avut loc pe drumul R1, în apropierea localității Trușeni, unde apa s-a acumulat pe carosabil după colmatarea canalelor de evacuare, ceea ce punea în pericol siguranța traficului.

AND precizează că monitorizarea situației continuă. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță și să manifeste prudență sporită pe sectoarele afectate de precipitații.

Sursă
ipn
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