Dragu: Moldova are un sector financiar stabil.

Republica Moldova are o bază macroeconomică stabilă și un sector financiar rezistent, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu.

Potrivit serviciului de presă al BNM, participanții la întâlnire au discutat ultimele evoluții macroeconomice, stabilitatea sectorului financiar, modernizarea infrastructurii de plăți, precum și progresul regulatorului în alinierea activității BNM la standardele europene, transmite infotag.md.

Dragu a prezentat progresele realizate datorită integrării Republicii Moldova în Sistemul Unic de Plăți al Uniunii Europene (SEPA). Plățile în euro se efectuează acum conform standardelor europene, contribuind la reducerea costurilor pentru cetățeni și companii. În primele opt luni de la implementare, plățile prin SEPA au generat o economie de 10 milioane de euro.

„Integrarea în SEPA și dezvoltarea sistemului MIA arată că Republica Moldova poate funcționa practic în cadrul ecosistemului european modern de plăți. Aceste proiecte reduc costurile, sporesc transparența tranzacțiilor și apropie serviciile financiare din Moldova de standardele Uniunii Europene”, a declarat guvernatoarea BNM.

Participanții la întâlnire au abordat tema alinierii legislației naționale la cea a Uniunii Europene în domeniul financiar. BNM continuă procesul de apropiere de standardele europene în domenii precum serviciile financiare, plățile, sectorul bancar, asigurările, reziliența operațională digitală și cadrul independenței băncii centrale.

În cadrul dialogului a fost discutată cooperarea dintre BNM și Banca Franței, consolidată prin Memorandumul de Înțelegere semnat la Paris la 17 ianuarie 2025.