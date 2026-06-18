Dragu: Legislația bancară a Moldovei corespunde în proporție de 98% cerințelor Uniunii Europene.

Băncile comerciale din Republica Moldova sunt pregătite pentru integrarea țării în Uniunea Europeană.

Despre aceasta a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, la postul public de televiziune Moldova 1, subliniind că legislația bancară a Moldovei corespunde în proporție de 98% standardelor UE, transmite infotag.md.

„Suntem foarte aproape de obiectiv, în proporție de 95-98%. În prezent, în Parlament sunt examinate amendamente referitoare la nuanțe în definirea obiectivelor. Am discutat mult despre acest lucru cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional și ai Comisiei Europene. Legislația europeană se schimbă constant, iar noi trebuie să actualizăm permanent legislația noastră”, a declarat guvernatoarea BNM.

Potrivit Ancăi Dragu, reformele în sectorul bancar vor continua, în ciuda faptului că Republica Moldova a îndeplinit aproape toate recomandările formulate de UE.

Bancherul a spus că, pentru o adaptare eficientă a legislației moldovenești la standardele UE, specialiștii din domeniul bancar al Moldovei vizitează periodic Bruxelles-ul, unde participă împreună cu experți europeni la elaborarea politicilor și reformelor.

„Deja de două ori am trimis specialiștii noștri la Bruxelles. Acolo ei lucrează împreună cu funcționari din departamentele și directoratele Comisiei Europene. Moldovei i s-a acordat acest drept, la fel ca oricărui stat membru, de a trimite personal pentru a lucra în structurile europene pentru o perioadă de la trei până la cinci luni”, a concluzionat președintele BNM, Anca Dragu.