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Infotag.md logoInfotag
22 Iunie 2026, 18:31
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Dragu: Cooperarea cu FMI este importantă pentru consolidarea stabilității macroeconomice

Cooperarea cu FMI este importantă pentru stabilitatea macroeconomică, consolidarea instituțională și susținerea reformelor pe drumul Moldovei către UE.

Dragu: Cooperarea cu FMI este esențială pentru consolidarea stabilității macroeconomice.
Dragu: Cooperarea cu FMI este esențială pentru consolidarea stabilității macroeconomice.

Despre aceasta a declarat guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la o întâlnire în Bulgaria cu șefa FMI, Kristalina Georgieva.

„Cooperarea cu FMI rămâne importantă pentru consolidarea stabilității macroeconomice, întărirea bazei instituționale și susținerea reformelor necesare parcursului european al Republicii Moldova”, a declarat președintele Băncii Naționale, Anca Dragu, transmite infotag.md.

Întâlnirea a avut loc în cadrul ședinței Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale pentru aprobarea statutului din 2026.

Discuțiile au vizat cooperarea Republicii Moldova cu FMI, ultimele evenimente macroeconomice, consolidarea bazei instituționale și continuarea reformelor necesare integrării țării în Uniunea Europeană (UE).

Președintele BNM a salutat acordul la nivel de experți privind noul Instrument de coordonare a politicii, pe care Guvernul îl va semna cu FMI pentru următorii trei ani.

Anca Dragu a menționat că Moldova dispune de o bază macroeconomică stabilă, sectorul său financiar este rezistent, bine capitalizat și are un nivel adecvat de lichiditate.

Bancherul a subliniat importanța asistenței tehnice oferite de FMI pentru consolidarea potențialului instituțional al BNM.

Dragu a evidențiat în cadrul întâlnirii progresul Republicii Moldova în conectarea la SEPA, vorbind despre dezvoltarea sistemului național de plăți instant MIA, creat și implementat de BNM.

Avantajele SEPA sunt deja resimțite de cetățeni și agenții economici. În primele 10 luni de la punerea în funcțiune, utilizarea transferurilor SEPA a permis economisirea a peste 10 milioane de euro, bani care au rămas în buzunarele cetățenilor Moldovei datorită reducerii costurilor asociate plăților în euro. Acest lucru demonstrează impactul concret al integrării în infrastructura europeană de plăți: servicii mai accesibile, costuri reduse și legături financiare mai eficiente cu UE.

În același timp, sistemul MIA, care a devenit rapid un proiect de referință regional, s-a consolidat ca o infrastructură modernă pentru plățile în lei, oferind posibilitatea efectuării tranzacțiilor instantanee non-stop, inclusiv în zilele nelucrătoare, între persoane fizice, companii și instituții de stat. Dezvoltând aceste instrumente, Republica Moldova avansează către o ecosistemă de plăți mai rapidă, transparentă și accesibilă.

Guvernatoarea BNM a participat la Adunarea Constituantă a FMI și Băncii Mondiale, care a avut loc între 18 și 21 iunie la Varna.

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