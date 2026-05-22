Două bănci din Moldova au obținut peste 70% din profitul întregului sector.

Datele au fost prezentate de Banca Națională a Moldovei. Avansul este de aproximativ 15,1%, după ce anul trecut sectorul bancar raporta un profit de 1,35 miliarde de lei, informează bani.md.

Creșterea a fost susținută în special de veniturile din dobânzi, care au urcat cu peste 814 milioane de lei, de la 3,31 miliarde la 4,13 miliarde de lei. Totuși, au crescut și cheltuielile cu dobânzile, cu circa 303 milioane de lei, până la 1,12 miliarde de lei.

Veniturile totale nete din exploatare ale sectorului bancar au ajuns la 3,81 miliarde de lei, cu 429 milioane de lei mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Băncile au câștigat mai mult și din diferențele de curs valutar: 670,6 milioane de lei, față de 644,3 milioane de lei anterior.

Cele mai mari profituri au fost raportate de Moldova-Agroindbank – 606,5 milioane de lei, în creștere cu 82 milioane de lei, și Moldindconbank – 507,9 milioane de lei, plus aproape 54 milioane de lei. Împreună, cele două bănci au generat peste 71% din profitul întregului sector.

Victoriabank a avut un profit de 191,7 milioane de lei, cu aproape 59 milioane de lei mai mult decât anul trecut. OTP Bank a raportat 155,2 milioane de lei, ușor sub nivelul din perioada similară a anului trecut.

Singura bancă trecută pe pierdere este EuroCreditBank, cu un rezultat negativ de circa 676 mii de lei, după ce anul trecut raporta profit de 2,26 milioane de lei.

În același timp, costurile administrative ale băncilor au crescut cu aproape 159 milioane de lei, până la 1,66 miliarde de lei, iar cheltuielile cu personalul au depășit 1,3 miliarde de lei.