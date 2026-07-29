Dodon: UE cumpără gaz rusesc, iar Moldovei i se interzice să discute această opțiune.

Igor Dodon susține că Republica Moldova ar trebui să negocieze cu Federația Rusă achiziționarea gazelor naturale la un preț mai mic, dacă acest lucru ar permite reducerea tarifelor pentru consumatori.

Liderul socialiștilor acuză guvernarea că respinge o asemenea posibilitate invocând motive politice, deși mai multe state ale Uniunii Europene continuă să importe resurse energetice rusești, informează stiri.md.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Dodon afirmă că a propus anterior încheierea unui acord cu Federația Rusă pentru procurarea gazelor la un preț mai mic. Potrivit lui, guvernarea și experții pe care îi consideră afiliați acesteia au declarat că o asemenea înțelegere ar fi imposibilă din cauza „contextului politic”, transmite Știri.md.

Liderul PSRM susține că, în prima jumătate a anului 2026, statele Uniunii Europene ar fi importat volume record de resurse energetice din Rusia, în valoare totală de aproximativ 12 miliarde de euro.

„Când am propus să ajungem la un acord cu Federația Rusă și să procurăm gaz la un preț mai mic, guvernarea și experții afiliați acesteia au declarat că acest lucru este imposibil din cauza „contextului politic”.

Însă faptele vorbesc de la sine. În prima jumătate a anului 2026, țările Uniunii Europene au importat volume record de resurse energetice din Rusia, cheltuind în acest scop aproximativ 12 miliarde de euro (9 miliarde pentru achiziția gazelor naturale — o creștere de 20% față de anul trecut — și încă aproximativ 3 miliarde pentru petrol și produse petroliere). Cei mai mari cumpărători au fost Franța, Belgia și Spania.

Atunci apare o întrebare firească: dacă statele Uniunii Europene continuă să cumpere gaz rusesc, de ce Republicii Moldova i se interzice până și să discute această posibilitate? În cele din urmă, noi oricum cumpărăm același gaz, doar că prin intermediari și la un preț mai mare.

Repet încă o dată: dacă există posibilitatea de a procura gaz la un preț mai mic și de a reduce tariful pentru cetățeni, atunci acest lucru trebuie făcut. Nu mă interesează justificările politice. Mă interesează ca oamenii să plătească mai puțin”, a scris Igor Dodon pe rețelele sociale.