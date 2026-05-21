Dodon: Programul cu FMI prevede măsuri dure de austeritate.

„Nu demult, reprezentanții Guvernului susțineau că Republica Moldova nu are nevoie nici de un acord cu FMI, nici de banii acestuia. Astăzi însă, autoritățile salută atât memorandumul în sine, cât și noile împrumuturi. Acest lucru confirmă ceea ce am spus în ultimele luni: țara se va confrunta cu o criză economică serioasă.

Programul cu FMI prevede măsuri dure de austeritate - reducerea cheltuielilor bugetare fie din contul plăților sociale, fie din contul investițiilor capitale. În acest context, este straniu să auzim că cei care vor opta pentru lichidarea voluntară a primăriilor vor primi bani de la stat - nu vor primi, bani nu sunt.

O altă problemă serioasă a memorandumului este posibila creștere a presiunii fiscale. Atât reducerea cheltuielilor, cât și majorarea taxelor vor lovi inevitabil atât cetățenii simpli, cât și sectorul real al economiei. Din păcate însă, deocamdată nu vedem din partea guvernului un plan clar și eficient pentru depășirea crizei care se apropie”, susține Igor Dodon, citat de unimedia.info.

Guvernul Republicii Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un nou acord de cooperare pentru următorii trei ani, după tensiunile apărute anterior în jurul tranșei de aproximativ 170 de milioane de dolari, pe care Republica Moldova nu a mai primit-o.