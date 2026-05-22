bani.md
22 Mai 2026, 18:46
Diaspora a trimis în Moldova sume record, iar transferurile au crescut cu peste 30%

Transferurile de bani către Republica Moldova au continuat să crească în aprilie 2026 și au ajuns la 170,62 milioane de dolari, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM).

Comparativ cu luna martie 2026, când transferurile au constituit 163,5 milioane de dolari, volumul mijloacelor bănești expediate în țară a crescut cu aproximativ 7,12 milioane de dolari, sau 4,4%, informează bani.md.

Totodată, față de aprilie 2025, când au fost înregistrate transferuri de 130,45 milioane de dolari, creșterea este de peste 40 milioane de dolari, ceea ce reprezintă un avans de aproximativ 30,8%.

Datele arată că aprilie 2026 marchează cel mai înalt nivel al transferurilor de bani din ultimele luni și continuă tendința de creștere observată de la începutul anului. În ianuarie transferurile au constituit 161,83 milioane de dolari, în februarie 161,53 milioane, iar în martie 163,5 milioane de dolari.

