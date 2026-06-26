Deputații au aprobat noi reguli de activitate pentru prestatorii de servicii de plată nebancari.

Parlamentul a adoptat în a doua lectură proiectul de lege care înăsprește semnificativ controlul asupra prestatorilor de servicii de plată nebancari pentru a asigura stabilitatea și securitatea financiară a acestora.

Despre aceasta informează rupor.md.

Principalele modificări în lege

Lupta împotriva controlului din umbră. Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit mecanisme clare de reacție la acțiunile ascunse coordonate ale acționarilor, precum și la achizițiile directe sau indirecte neverificate de cote-părți în companii.

Echivalarea cu băncile. Procedurile de identificare a încălcărilor din partea companiilor nebancare sunt acum complet unificate cu regulile stricte care deja se aplică băncilor comerciale.

Extinderea atribuțiilor BNM. Legea prevede în detaliu măsurile de protecție pe care regulatorul le poate aplica încălcătorilor pentru protejarea fondurilor clienților.

Inițiatorul reformei a fost deputatul din fracțiunea Partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS) Dorian Istratii. Proiectul de lege a fost susținut de 53 deputați prezenți în sală.

Modificările vor intra în vigoare imediat după publicarea în „Monitorul Oficial”.

În Moldova, organizațiile nebancare de plată includ societăți de plată, emițători de bani electronici și operatori poștali. Aceștia pot efectua transferuri de bani și primi plăți, dar nu au statut juridic de bancă comercială. În prezent, în țară sunt înregistrate oficial 11 astfel de organizații.