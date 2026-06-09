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Infotag.md logoInfotag
9 Iunie 2026, 17:57
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Deputată: Impozitul pe imobile ar putea crește de până la cinci ori în 2027

Impozitul pe bunurile imobiliare deținute de persoanele fizice ar putea crește de trei până la cinci ori începând cu anul 2027, dacă autoritățile nu vor modifica prevederile actuale ale Codului Fiscal.

Deputată: Impozitul pe imobile ar putea crește de până la cinci ori în 2027.
Deputată: Impozitul pe imobile ar putea crește de până la cinci ori în 2027.

Avertismentul a fost lansat de președintele Comisiei parlamentare pentru administrație publică și dezvoltare regională, deputata Blocului Alternativa, Liliana Iaconi, în cadrul unui briefing de presă, scrie infotag.md.

Potrivit deputatei, reevaluarea masivă a bunurilor imobiliare a dus la majorarea valorii cadastrale a acestora de trei până la cinci ori, ceea ce va avea efect direct asupra cuantumului impozitului achitat de proprietari.

„Ca urmare a reevaluării masive, valoarea cadastrală a imobilelor a crescut de trei până la cinci ori, respectiv, iar impozitul pe acestea va crește în același mod în 2027”, a declarat Liliana Iaconi.

Ea a explicat că autoritățile publice locale, care stabilesc anual cotele de impozitare, nu vor putea reduce sau menține actualul nivel al impozitului din cauza prevederilor din Codul Fiscal care stabilesc o cotă minimă obligatorie de 0,1%.

În acest context, deputata a menționat că Partidul pentru Dezvoltare și Consolidare a Moldovei, formațiune care face parte din Blocul Alternativa, a propus un amendament legislativ prin care această limitare să fie eliminată pentru bunurile imobiliare aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Potrivit Lilianei Iaconi, inițiativa a primit inițial aviz pozitiv din partea Ministerului Finanțelor, însă ulterior a fost retrasă de pe agenda unei ședințe de Guvern.

Deputata și-a exprimat nedumerirea față de schimbarea poziției Ministerului Finanțelor și a cerut Executivului să intervină pentru a evita majorarea semnificativă a impozitelor pentru proprietarii de locuințe.

„Solicităm Guvernului să acționeze în interesul cetățenilor”, a declarat Liliana Iaconi.

Potrivit acesteia, în lipsa unor modificări legislative, proprietarii de imobile ar putea fi nevoiți să achite, începând cu anul 2027, impozite considerabil mai mari ca urmare a noilor evaluări cadastrale.

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