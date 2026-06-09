Deputată: Impozitul pe imobile ar putea crește de până la cinci ori în 2027.

Avertismentul a fost lansat de președintele Comisiei parlamentare pentru administrație publică și dezvoltare regională, deputata Blocului Alternativa, Liliana Iaconi, în cadrul unui briefing de presă, scrie infotag.md.

Potrivit deputatei, reevaluarea masivă a bunurilor imobiliare a dus la majorarea valorii cadastrale a acestora de trei până la cinci ori, ceea ce va avea efect direct asupra cuantumului impozitului achitat de proprietari.

„Ca urmare a reevaluării masive, valoarea cadastrală a imobilelor a crescut de trei până la cinci ori, respectiv, iar impozitul pe acestea va crește în același mod în 2027”, a declarat Liliana Iaconi.

Ea a explicat că autoritățile publice locale, care stabilesc anual cotele de impozitare, nu vor putea reduce sau menține actualul nivel al impozitului din cauza prevederilor din Codul Fiscal care stabilesc o cotă minimă obligatorie de 0,1%.

În acest context, deputata a menționat că Partidul pentru Dezvoltare și Consolidare a Moldovei, formațiune care face parte din Blocul Alternativa, a propus un amendament legislativ prin care această limitare să fie eliminată pentru bunurile imobiliare aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Potrivit Lilianei Iaconi, inițiativa a primit inițial aviz pozitiv din partea Ministerului Finanțelor, însă ulterior a fost retrasă de pe agenda unei ședințe de Guvern.

Deputata și-a exprimat nedumerirea față de schimbarea poziției Ministerului Finanțelor și a cerut Executivului să intervină pentru a evita majorarea semnificativă a impozitelor pentru proprietarii de locuințe.

„Solicităm Guvernului să acționeze în interesul cetățenilor”, a declarat Liliana Iaconi.

Potrivit acesteia, în lipsa unor modificări legislative, proprietarii de imobile ar putea fi nevoiți să achite, începând cu anul 2027, impozite considerabil mai mari ca urmare a noilor evaluări cadastrale.