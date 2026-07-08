Deputat: Proiectul modificat al politicii bugetar-fiscale va ajunge în Guvern.

Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor va ajunge în Guvern într-o formă diferită față de cea discutată inițial, susține deputatul Artemie Cătănoi.

Potrivit acestuia, în urma consultărilor cu agricultorii și a discuțiilor purtate în cadrul fracțiunii parlamentare și cu reprezentanții Guvernului, mai multe prevederi au fost revizuite sau eliminate.

Deputatul a declarat că solicitările agricultorilor au fost transmise autorităților, iar în ultimele zile au avut loc mai multe ședințe de lucru cu reprezentanții Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și cu prim-ministrul, pentru identificarea unor soluții, informează Studio-L.

„Au fost excluse mai multe măsuri din proiect. S-au găsit soluții inclusiv în ceea ce privește TVA-ul pentru agricultori și alte prevederi care au generat reacții în societate. Cetățenii trebuie să aștepte proiectul final care va fi aprobat de Guvern, pentru că va fi într-o altă variantă”, a declarat Cătănoi.

Potrivit deputatului, unele dintre modificările analizate presupun renunțarea la măsuri pentru care erau prevăzute resurse financiare, inclusiv cele destinate majorării salariilor de la 1 septembrie.

El a precizat că discuțiile vor continua și în perioada următoare pentru a fi calculate impactul financiar al schimbărilor propuse.

Referindu-se la nemulțumirile provocate de propunerile privind TVA-ul, Cătănoi a afirmat că Ministerul Finanțelor lucrează la o soluție alternativă, despre care susține că ar fi mai avantajoasă decât variantele propuse de reprezentanții agricultorilor.

Deputatul a mai declarat că obiectivul principal al modificărilor fiscale este reducerea economiei tenebre și creșterea gradului de conformare fiscală.

„Dacă nu avem resurse financiare la buget, nu putem dezvolta țara. Toți ne dorim drumuri mai bune, servicii medicale și școli moderne, însă este nevoie ca fiecare să contribuie prin plata impozitelor și prin muncă declarată”, a spus deputatul.

În ceea ce privește calendarul de adoptare, Artemie Cătănoi a menționat că Parlamentul își propune să voteze politica bugetar-fiscală în luna iulie, astfel încât mediul de afaceri să cunoască din timp taxele și impozitele aplicabile pentru anul următor.

Dacă proiectul nu va fi finalizat până la sfârșitul sesiunii parlamentare, acesta ar putea fi examinat într-o ședință extraordinară în luna august sau la începutul lunii septembrie.

Deputatul a subliniat că reformele fiscale sunt necesare în contextul parcursului european al Republicii Moldova și a recunoscut că unele măsuri pot genera nemulțumiri, însă consideră că acestea sunt necesare pentru modernizarea administrației publice și consolidarea finanțelor statului.