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rupor.md logorupor
23 Septembrie 2026, 08:58
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Deputat PAS: Tariful la gaz în Moldova va continua probabil să crească

Deputatul PAS Andrian Cheptonar, răspunzând la o întrebare despre un posibil preț de 26–27 de lei pentru un metru cub, a declarat că premisele pentru o nouă scumpire există deja.

Deputat PAS: Tariful la gaz în Moldova va continua probabil să crească.
Deputat PAS: Tariful la gaz în Moldova va continua probabil să crească.

„Judecând după declarațiile ministrului Energiei, există premise pentru noi scumpiri, întrucât prețurile la burse și pe piețe cresc. Gazul a fost achiziționat pe parcursul anului, există anumite rezerve, însă nu au fost procurate încă toate volumele necesare — achizițiile continuă”, a declarat Andrian Cheptonar, informează rupor.md.

Potrivit acestuia, gazul este achiziționat în loturi mici, în mod constant. O astfel de strategie permite obținerea unui preț mediu de achiziție și evitarea mizării pe un moment concret, întrucât este imposibil de prezis din timp evoluția cotațiilor.

Prezentatoarea l-a întrebat pe deputat dacă noul tarif ar putea într-adevăr să ajungă la 26–27 de lei pentru un metru cub și dacă Guvernul ia în calcul un asemenea cost la calcularea compensațiilor. Cheptonar a confirmat că tariful actual ar putea fi majorat.

Anterior, despre premisele unei noi creșteri a prețului a vorbit și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

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